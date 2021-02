Gema López y Chelo García Cortés: sabemos el verdadero motivo de su enemistad

La guerra ha estallado en Sálvame. Las periodistas Gema López (49 años) y Chelo García Cortés (69) han tenido el enfrentamiento definitivo en el programa vespertino de Telecinco. Una discusión que partió de los silencios de Chelo a la hora de nutrir de contenido el programa y un reproche en forma de broma por parte de la dirección y el presentador.

"Chelo, ¿echas de menos disfrazarte?", le preguntó Jorge Javier Vázquez (49). En ese momento, Gema comenta que Chelo está dispuesta a disfrazarse "le traigan lo que le traigan", algo que molestó sobremanera a García Cortés. "A mí me gustaría ponérmelo contigo", replicó a Gema. "Pues haz lo que hago yo en este plató y a lo mejor no te disfrazan", espetó López a su compañera que se quedó sin palabras ante el embate verbal de quien todos creían era su amiga. Pero ¿cuál es el motivo de fricción entre Gema López y Chelo García Cortés? ¿De dónde nace su enemistad?

JALEOS de EL ESPAÑOL ha contactado con personas del entorno laboral de ambas y han esclarecido por qué su relación se encuentra ahora mismo en este punto. "Gema y Chelo siempre se han tirado de los pelos. En DEC ya lo hacían. Gema siempre ha sido muy crítica porque Chelo se erigía como la portavoz de la Pantoja, de los Thyssen y por ahí empezaron los problemas", comenta una persona que fue testigo de aquellos tensos momentos.

Los colaboradores de 'DEC'.

"Pero es que a Gema nunca le han gustado las formas de Chelo. A Gema siempre le ha parecido un horror que Chelo volase en business cuando iba de Barcelona a Madrid en el puente aéreo. Gema no comulga con esas cosas y lo peor es que Gema siempre ha estado ahí para ayudarla. Una vez le dejó dinero por no hablar de las horas y horas de teléfono...", apunta esta persona.

"Yo conozco perfectamente a las dos desde hace muchos años y Gema siente que siempre ha estado ahí para ayudarla y que la otra hace lo que le da la gana, va a su bola y te vende en un minuto. Por eso la llaman Chaquetitas. El problema es que desde Sálvame las han vendido como íntimas y nunca lo han sido. Las chicas en DEC hacían mucha pandillita y los chicos, Antonio y Gustavo, iban por otro lado, pero de amistad nada", concluye.

El dardo de Gema López a Chelo en ‘Sálvame’: “Haz lo que hago yo y no te disfrazarán”

Otra fuente contactada por este periódico apunta en la misma línea: "Mira, Gema le ha perdonado cosas a Chelo que no se entienden. Pero Gema siempre dice lo mismo: 'me da pena'. Desde que Gema llegó a Sálvame ha querido apartarse para no verse salpicada, no sólo por todas las frikadas de Chelo, sino también de María Patiño. Chelo se ha convertido en un personaje, ese es el problema. Ya no tienen cosas en común. El distanciamiento viene de mucho tiempo atrás".

Y prosigue: "Gema tampoco se habla con Gustavo González por aquello que pasó con Diego Arrabal, con Chelo ya sabes, con María Patiño tampoco es lo mismo, Gustavo González y Antonio Montero tampoco se hablan... Ella nunca se queda a tomar algo en La Muralla. Llega, hace su trabajo y se va. No quiere que nada del programa le salpique y es coherente en ese sentido, por eso es de las más respetadas allí. El resumen es que nunca han sido amigas y mucho menos ahora".

El conocido como 'comando DEC' en el programa '¿Dónde estás, corazón?'

Una tercera fuente consultada por este periódico lo tiene claro. "Chelo se ha convertido en un personaje y Gema sigue siendo periodista. Esa es la línea que Gema no está dispuesta a cruzar y por eso levanta ampolla en algunos de sus compañeros, como Chelo reprochándole que no se disfrace. Chelo llegó de superestrella a Telecinco, firmó uno de los mejores contratos de colaboradores -si no el mejor-. Eran 20.000 euros al mes, que es lo que ganaba ella en Antena 3, y lo consiguió diciendo que traería a Isabel Pantoja, a la baronesa Thyssen... Nada de eso", expone

Y continúa: "De todas maneras, la gente está muy equivocada. Nadie del comando DEC es amigo entre sí. Se reunían quizá en un cumpleaños, alguna cena, pero es que ahí había mucha rivalidad. No sabes lo que supuso cuando a María le dieron la primera silla al lado del presentador... ¡O el contrato de cadena con Antena 3! Siempre hubo rivalidad y ahora la hay por otros asuntos".

