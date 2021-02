Marta Pombo anuncia su separación de Luis Giménez tras poco más de un año de matrimonio

Marta Pombo (29 años) y Luis Giménez (31) han roto su relación. Después de los muchos rumores que rodearon al matrimonio a finales del pasado año, que apuntaban a que no estaban atravesando su mejor momento, la noticia la han confirmado ellos mismos. Ha sido en Instagram, la red social a la que ella ha vuelto tras dos meses de silencio.

La influencer lo hacía mediante un vídeo y mostrando su versión, de manera clara, para que no se alimenten más todas las especulaciones a las que han tenido que hacer frente ella y su marido desde que se apartara del universo digital para reflexionar. En los últimos días se había hablado, incluso, de un posible embarazo. Y ese ha sido el detonante para hacer una aparición y explicar la etapa por la que está atravesando.

"En este vídeo estoy tratando de ser lo más cercana que puedo, porque para mí el día de ayer fue durísimo por todos los bulos que surgieron sobre el embarazo y todos los mensajes que recibí. Tuve que pedir ayuda a mi psiquiatra, con la que llevo trabajando muchos meses, porque no estoy bien", comienza, antes de ofrecer la noticia: "Como muchos sabéis, Luis y yo ya no estamos juntos".

"Es una decisión que hemos tomado los dos. Por los dos porque no nos estábamos haciendo bien y lo necesitábamos. Nos queremos muchísimos. Somos muy importantes el uno para el otro en nuestra vida. Para mí es una persona vitamina", añade, tratando de evitar las lágrimas. "Os pido el mayor de los respetos, porque lo necesitamos los dos muchísimo. Necesitamos este respiro de tanta crítica y tanta maldad, porque los mensajes que nos han llegado a llegar son muy duros, y por muy fuerte que seas, te terminas derrumbando", prosigue con ese relato.

Y hace una petición pública, dirigida a quienes la siguen, pero también a los medios de comunicación: "Que se deje de hablar ya, aunque seamos personajes públicos porque necesitamos afrontar los cambios de la vida. Con esto os anuncio también que voy a seguir fuera de redes, a pesar de perder muchos contratos laborales. Es algo que asumo porque lo necesito. Mi cabeza y mi salud mental son lo primero, y ahora no estoy preparada para estar expuesta a este mundo".

Además, Marta enumera en esa grabación de algo más de cuatro minutos, los problemas de salud que ha tenido en estos dos meses que lleva apartada de su trabajo como influencer y del escrutinio de las redes. Explica que ha engordado y que se debe a un problema intestinal, del que ya se está tratado, y que le ha llevado a ganar seis kilos. También ha pasado la Covid ("con todos los síntomas habidos y por haber") y ha pasado por una lesión de hombro.

El comunicado de él

Por su parte, Luis ha colgado una imagen de los dos juntos en sus stories de Instagram. Sobre ella he escrito: "Como ya sabéis, Marta y yo hemos decidido darnos un tiempo. No se trata ni de un enfado, ni una rabieta, ni nada de eso. Se trata de buscar la felicidad, una felicidad que, a día de hoy, no éramos capaces de darnos. Así que ha tocado echarle pelotillas al tema y tomar esta dura decisión para volver a encontrarnos a nosotros mismos. Marta me ha dado los mejores años de mi vida y por eso siempre será súper especial para mí y siempre la querré".

Luis y Marta se casaron el 28 de septiembre de 2019, en una boda celebrada en Cantabria. En concreto, se dieron el 'sí, quiero' en el Santuario de Nuestra Señora de Latas, en Somo. Una cita a la que llegaron envueltos en la polémica de una posible infidelidad del instagramer y la reacción de ella, con unos vídeos muy contundentes en sus redes sociales, apoyando la inocencia de Luis y sosteniendo que el hombre que aparecía en las grabaciones de esas presuntas deslealtades, era otro que se le parecía.

Año y medio después, esa historia de amor llega a su fin. Al menos, a un paréntesis. Porque no han dejado claro si queda por delante un camino hacia los juzgados para firmar el divorcio o tan solo necesitan darse un tiempo para darse una nueva oportunidad con las fuerzas renovadas.

