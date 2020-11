El armario de la infanta Pilar se vende 'online' por una buena causa: estas son las prendas

La ONG Nuevo Futuro suspendió este noviembre, debido a la pandemia, el tradicional rastrillo, un evento benéfico que han organizado desde hace 52 años en Madrid. Sin embargo, han buscado la forma de reinventarse con el fin de seguir ayudando a 96 hogares de acogida que amparan a más de 1.200 niños y adolescentes. Así, han ideado un armario solidario online en el que han participado rostros conocidos de este país, este celebrities y aristocracia.

Este año, la alta sociedad española no ha podido reunirse en el recinto ferial de La Casa de Campo -lugar en el que tradicionalmente se realiza el rastrillo Nuevo Futuro-, pero sí de forma digital y para alcanzar el mismo objetivo: conseguir el máximo de dinero posible a favor de los más desfavorecidos.

Desde este jueves 26 de noviembre y hasta el próximo 9 de diciembre, en la web de compraventa de ropa segunda mano Best For Less estarán a la venta más de 300 prendas y accesorios de moda de la infanta Pilar de Borbón, quien fue pionera en colaborar con esta causa; así como de su hija, Simoneta Gómez-Acebo (52 años). También algunas piezas de Rosario Flores (57), Carolina Adriana Herrera (51), Eugenia Martinez de Irujo (52), Mariola Orellana, Fabiola de Osborne (47), Andrea Pascual, Laura Ponte (47), Alejandra Rojas, Ágatha Ruiz de la Prada(60), Marta Sanchez (54) y Margarita Vargas (37).

Simoneta Gómez Acebo, Margarita Vargas y parte del equipo organizador del armario solidario Nuevo Futuro. Best for less

En la mencionada web se podrán encontrar diferentes prendas que van desde la talla XS hasta la XXL, por precios que varían entre los 20 y los 250 euros. Por la misma cifra hay una amplia gama de zapatos que van desde la talla 37 hasta la 42. Asimismo, accesorios como gafas de sol o bisutería. Algunas, según ha comprobado JALEOS, ya se han vendido.

Además de firmas low cost como Zara, H&M o Mango, el armario solidario digital de Nuevo Futuro también ofrece piezas de firmas de lujo por un precio asequible. Destacan los bolsos de Salvatore Ferragamo, Cartier o Loewe, prendas de vestir de la diseñadora Carolina Herrera o zapatos de Givenchy, Prada o Manolo Blahnik. Ninguno de ellos supera los 250 euros.

Entre las prendas que formaban parte del armario de la infanta Pilar se encuentra una americana de estampado de cuadros blanco y negro con ribete naranja y botones a tono, 30% de lana, a la venta por 120 euros. Esta, de hecho, la lució la hermana del rey Juan Carlos (82) en la inauguración del rastrillo Nuevo Futuro de 2017. También está disponible la chaqueta que llevó un año después, bordada en colores rojo, blanco y gris, cuyo precio en la web de compraventa es de 65 euros.

La infanta Pilar, en el rastrillo Nuevo Futuro 2017.

Otra de las míticas piezas de la infanta Pilar que se podrá encontrar en este armario solidario online es una americana roja de manga larga con bolsillos frontales, cuyo valor es de 110 de euros. Esta la escogió la madre de Simoneta Gómez Acebo para el rastrillo Nuevo Futuro 2014, que lució en compañía de la diseñadora Carolina Herrera (81).

Hace unas semanas, Simoneta Gómez Acebo ya adelantaba la noticia y recordaba el compromiso que mantuvo la infanta Pilar con la organización Nuevo Futuro. "En su día mi madre y un grupo de mujeres comprometidas fueron pioneras organizando una venta de segunda mano en un garaje y ahora, años después, nos toca dar el salto al formato digital con Best For Less, una plataforma que ofrece todas las garantías de comercio sostenible y seguro", explicaba la prima del rey Felipe VI (52), quien ha tomado las riendas de la organización del rastrillo -esta vez digital-.

La infanta Pilar y Carolina Herrera, en el rastrillo Nuevo Futuro 2014. Gtres

Simoneta Gómez Acebo, miembro del Comité de Nuevo Futuro, ha sido una de las impulsoras de esta nueva versión online con la que esperan obtener un éxito similar al de otros años. "Los niños de los hogares de acogida siguen necesitando el apoyo de toda la sociedad, ya que se trata de menores en los que el impacto del confinamiento es aún mayor", ha comentado la hija de la infanta Pilar.

Más allá de la venta de prendas de vestir, la plataforma de compraventa de ropa de segunda mano también ofrece la posibilidad de colaborar con la ONG Nuevo Futuro de forma económica.

[Más información: El Rastrillo Nuevo Futuro, suspendido por primera en sus 52 años de historia por el coronavirus]