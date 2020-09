Macarena Rey y Javier Goyeneche, el matrimonio que creó un imperio de la televisión y la moda eco

La quinta edición de MasterChef Celebrity dio el pistoletazo de salida el pasado martes 15 de septiembre y lo hizo, como era de esperar, con un apabullante éxito de audiencia. El talent culinario más famoso de la televisión, que ya lleva ocho años en antena entre ediciones estándar, celebrity y junior -próximamente llegará la senior-, no sería el delicioso caramelo audiovisual que es si no fuera por las personas que lo componen en forma y fondo.

La cabeza pensante tras el universo MasterChef es Macarena Rey Marín (50 años), CEO de Shine Iberia, la productora que realiza no solo el citado programa de Televisión Española, sino también otros como Maestros de la Costura. Algo que ha llamado la atención de algunos espectadores es que tanto el casting de famosos como los miembros del jurado van vestidos, en infinidad de ocasiones, de Ecoalf, la firma de moda sostenible fundada por Javier Goyeneche Marsans (50), marido de Macarena Rey.

Samantha Vallejo-Nágera, Toñi Prieto, Pepe Rodríguez, Macarena Rey y Jordi Cruz. Gtres

Este perfecto tándem de éxito y poder no solo triunfa ante las cámaras, sino en la intimidad de su hogar. Macarena Rey y Javier Goyeneche lleva más de dos décadas juntos y se casaron en el año 2003 en la mágica isla de Ibiza. De su enlace fueron testigos personas como Miguel Bosé (64), la modelo Inés Sastre (46), el torero Miguel Báez 'El Litri' (52) con su entonces esposa Adriana Carolina Herrera (51) o la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo (51). Esta última, por cierto, fue finalista de la primera edición de MasterChef Celebrity donde se coronó como una de las aspirantes más alabadas.

Fruto de su feliz matrimonio, Macarena y Javier son padres de sus dos hijos: Alfredo (13) y Álvaro (10). Aunque los pequeños forman parte de una mediática, pero discreta familia, han llegado a ser modelos de la marca Ecoalf -el nombre de la empresa viene inspirado por el de ellos-.

A pesar de ser sus orígenes aristocráticos y de ser una de las parejas más poderosas y brillantes de la comunicación y la moda eco, Rey y Goyeneche, que han creado un imperio gracias a sus certeros negocios, huyen de los focos, el glitter de las alfombras rojas y son reticentes a conceder entrevistas.

Macarena Rey es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Ha sido directora general del área de producción de Canal+ y la lúcida mente tras programas como 21 días o Conexión Samantha. Desde el año 2011, Rey es la persona más importante de la pirámide de Shine Iberia España y Portugal, la productora audiovisual tras algunos de los formatos de máxima audiencia de este país. Dirige un equipo de más de 800 personas encargadas de poner en pie programas como Prodigios, Masters de la Reforma, Cena con mamá y todas las versiones del anteriormente citado MasterChef.

En el año 2016, el seno familiar de los Goyeneche Rey sufrió un duro golpe. Macarena era diagnosticada de un cáncer de mama del que afortunadamente se recuperó. A su lado, siempre, apoyándola, cuidándola y queriéndola, su marido, Javier, que entre tanto veía cómo su empresa de moda se colaba en los armarios de celebrities y royals de todo el mundo: desde la reina Sofía (81) hasta el rapero will.I.am (42).

Javier se licenció en la European Business School y es máster de Marketing en la Universidad de Chicago. En 2009 fundó Ecoalf, firma pionera en reutilizar botellas de plástico para confeccionar, a continuación, prendas de ropa. Desde el nacimiento de la marca, Ecoalf es líder en gobernar un movimiento internacional con el objetivo de limpiar mares y océanos.

El resultado del trabajo de Goyeneche sobre sus prendas técnicas se ha convertido en objeto de deseo de influencers e it-girls. Una de las últimas personas a las que se pudo ver luciendo uno de sus diseños fue a Victoria Federica de Marichalar y Borbón (20), mientras disfrutaba de un partido de tenis junto a su padre, Jaime de Marichalar (56).

Victoria Federica con gabardina de Ecoalf. Gtres

Vic -como cariñosamente la llaman sus allegados- optó por lucir una gabardina en color gris de la mencionada marca de moda eco. En la espalda, a modo de pintada sobre una simulada pared blanca, se puede leer el lema ecologista más famoso de los últimos tiempos: 'Because there is no Planet B' ("Porque no hay un Planeta B") haciendo un claro juego de palabras con la frase "tener un plan B". "Donde la gente ve basura, nosotros vemos materiales de primera", declaraba el empresario Goyeneche en el diario Expansión.

Javier Goyeneche Marsans es conde de Guaqui, de Casa Saavedra, marqués de Artasona, de Villafuerte y Grande de España. Este último título nobiliario lo comparte en la actualidad con Manuel Falcó (56), primogénito del fallecido Carlos Falcó, que participa con un pequeño paquete accionarial en la firma Ecoalf. En 2017, Ecoalf alcanzó los 4 millones de euros de facturación, cifra que han doblado -e incluso triplicado- con el paso de los años. En 2018, se facturó alrededor de 7 millones de euros y en 2019 cerraron con 18 millones de euros, según Viaempresa.

[Más información: 'MasterChef Celebrity 5': consulte aquí la lista completa de concursantes]