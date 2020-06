Alejandra Rubio confirma su relación con Tassio de la Vega: "Estamos bien, conociéndonos"

Alejandra Rubio (20 años) ha confirmado por fin que tiene una nueva ilusión y que, tal y como se ha rumoreado, Tassio de la Vega es el hombre que ocupa su corazón desde hace un par de meses. En esta ocasión la hija de Terelu Campos (54) compartió velada con su novio y unos amigos, disfrutando en un céntrico local en Madrid, gracias a la recién estrenada Fase 2 de desescalada del Covid-19 en la capital.

Tras varias horas en la terraza de un restaurante compartiendo risas y confidencias, Alejandra y Tassio intentaron marcharse por separado para evitar a la prensa, pero finalmente ambos se subieron al mismo coche confirmando que no se esconden en estos primeros pasos que están dando en su relación.

Tímidamente, Alejandra confirmaba a los medios allí congregados la relación con el arquitecto y empresario vinícola.

Alejandra, de nuevo ilusionada.

Sí, estamos bien, pero nos estamos conociendo.

Alejandra se muestra feliz junto a Tassio, quien besa su frente para saludarla en una terraza.

¿Cómo se conocieron?

Nos presentó una amiga en común.

Enhorabuena porque se merece ser feliz después de lo que ha pasado su familia en el confinamiento.

Gracias. Todo va mejor y muy contenta.

Su familia contenta con que esté ilusionada de nuevo y abierta al amor.

Claro que sí.

¿Qué le parece a su madre Tassio?

Muy bien, a mi madre mientras que yo esté feliz le parece todo muy bien.

Solo falta su madre, que encuentre el amor.

Yo se lo digo siempre, a ver si llega.

Ella no está receptiva.

Han pasado muchas cosas y creo que según pasan los años es más complicado, ojalá sea pronto.

Alejandra permaneció muy atenta a su novio durante la cena.

Los padres tienden a ser muy protectores, ¿qué piensa su padre?

Claro, lo que dices tú pero mi padre bien, él me respeta mucho y muy feliz si yo lo estoy.

¿Qué tal las cosas con Rafa Mora? Dijo que Tassio es de su grupo de amigos.

A ver, se conocen porque coinciden en sitios, tampoco es una amistad tan consolidada pero bien, yo con Rafa no tengo ningún problema, al final es trabajo, esto es lo que hay y yo no quiero problemas. Todo bien con él.

Hemos visto a su tía en Sábado Deluxe que en teoría va a colaborar de nuevo, qué le ha parecido.

Me parece muy bien que haga lo que quiera, si ahora está preparada, adelante, ojalá le vaya muy bien.

Siempre se habla de Las Campos por el tema de Rocío Flores y Rocío Carrasco, ¿cómo ve esa situación como hija?

Lo he dicho muchas veces, estaría muy feliz de que eso se arreglara pero al final es decisión de ellas y nadie se puede meter.

¿Su abuela que le ha dicho de Tassio? ¿cómo se ha tomado que Carmen también haya vuelto al trabajo?

No he hablado con ella de esos temas, no te puedo decir.

Enhorabuena, que esa ilusión ya no es ilusión aunque quiera ser cauta.

Soy súper prudente para estas cosas.

¿Cuántos tiempos llevan conociéndose, unos meses?

Pocos, unos pocos.

Al término de su última cita con amigos en la capital, la pareja volvió a casa en el coche de él.

Hace más de tres meses que Alejandra rompía su relación sentimental con el Dj Álvaro Lobo (26), con quien llegó a convivir de forma oficial. Sin embargo, su historia -que duró dos años- se terminó en mitad de reproches, ataques y semanas muy convulsas en lo mediático. Pero eso acabó y ahora Alejandra Rubio vuelve a sonreír junto a Tassio.

