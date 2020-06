7 de 8

La colaboradora ha desactivado los comentarios en su última publicación y ha explicado el porqué: "Es de bien nacido ser agradecido y yo estoy súper agradecida por cada uno de mis seguidores en las redes sociales. Como sucede en la vida offline, respeto todas las opiniones, ya sean a favor o en contra. Sin embargo, no tolero los insultos. Me parecen el argumento vacío de los que no tienen razón. Dañinos, gratuitos y cobardes".