Terelu, un año después de dejar 'Sálvame': los tres grandes cambios de su vida

La vida de Terelu Campos (54 años) está en constante movimiento. Por su popularidad y su trabajo como colaboradora y presentadora en los medios de comunicación no es difícil saber qué proyectos tiene entre manos o cuáles son sus planes a corto-medio plazo. Pero lo cierto es que hace exactamente un año, su devenir natural dio un viraje inesperado y en estos últimos doce meses, la tertuliana ha experimentado tres grandes cambios que la han hecho, casi, una mujer nueva.

El 26 de mayo de 2019, Terelu decidía abandonar Sálvame para siempre, tras nueve años como miembro fijo del programa vespertino de Telecinco. En aquella última entrevista en Sábado Deluxe, tras varias semanas alejada de Sálvame Limón y Naranja por desavenencias fuertes con sus compañeros y la dirección, la hija de María Teresa Campos (78) hacía públicos sus graves problemas económicos y confesaba que su futuro profesional era tan difuso como incierto.

Terelu Campos en su última entrevista en 'Deluxe'. Mediaset

Pese a que muchos pudieran pensar que Terelu cobró una gran cantidad de dinero por su entrevista de casi tres horas en prime time, lo cierto es que lo que estaba haciendo, en realidad, era pagar una deuda que tenía contraída con su entonces productora.

En el tiempo en que la hermana de Carmen Borrego (53) estuvo enferma de su segundo cáncer de mama, ella pidió un adelanto económico de su sueldo a la productora donde trabajaba. Después, tuvo que sufragar esa cantidad concediendo una de sus entrevistas más amargas: la de su despedida.

Pero 365 días después, Terelu sonríe y parece que su bache financiero ya forma parte del pasado. Con algo de perspectiva vital, ahora JALEOS cita los tres grandes cambio de su vida el último año.

1. Nuevo programa

Terelu, en su estreno como colaboradora de 'Viva la vida'. Mediaset

Tan solo un mes después de que dijera adiós para siempre a Sálvame en todas sus versiones, Terelu aceptaba formar parte de Viva la vida. Desde que el programa de los fines de semana de Telecinco llegara a manos del director Raúl Prieto, la audiencia ha estado de su lado y parte también de este éxito ha dependido de Terelu y los otros fichajes orquestados por el sevillano.

La amistad de Prieto con la familia Campos se estrechó cuando éste se puso al frente del reality Las Campos, que vivieron grandes momentos entre Nueva York, Miami, Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid o Málaga, ciudades en las que filmaron y donde se pudo conocer la faceta más íntima de la matriarca y sus dos hijas.

2. Nuevo look

Terelu con nuevo 'look'.

Dicen que cuando una mujer se somete a un radical corte de pelo es que algún cambio positivo llega a su vida. Hace tan solo una semana, después de más de 60 días confinada en su casa junto a su madre, Terelu Campos volvía al plató de Viva la vida y lo hacía con un impresionante cambio de imagen.

Afirmaba estar harta del pelo tan rubio -casi blanco- y se negaba a ser morena, por lo tanto, desde su peluquería de toda la vida, el clásico salón Cheska, la mayor de las hermanas Borrego Campos optaba tornar al naranja. "Y todavía lo quiero más naranja", declaró cuando dio las primeras explicaciones de su hairstyle. "Estuve cinco horas en la peluquería porque nunca me he tenido que teñir el pelo entero porque no tengo canas", continuaba explicando.

3. Nueva casa

Terelu, feliz al contar que había vendido su casa y que ya vivía en una nueva.

Una de las grandes preocupaciones de Terelu Campos era poder deshacerse de su casa, un espectacular tríplex que compró hace ya casi diez años en el municipio madrileño de Aravaca y que puso a la venta el pasado verano por 1,4 millones de euros. Y parece que Terelu ha tenido más suerte que su madre en este sentido -Teresa no logra quitarse de encima la mansión de Molino de la Hoz bautizada ya como la casa maldita- y en febrero anunciaba que había vendido su inmueble.

Tan solo tres meses después y a pesar de las once semanas en las que España entera ha estado confinada y con poca capacidad de movimiento, Terelu no solo ha encontrado un nuevo hogar sino que ya ha hecho toda su mudanza, tal y como adelantó y publicó con imágenes en primicia este periódico. La hija de Teresa Campos no deja Aravaca, pero su vida se desarrollará en un piso algo más modesto: 200 metros cuadrados y unos 2.500 euros al mes de alquiler.

Terelu Campos en la instalaciones de Mediaset España. Gtres

Entre tanto, además, la comunicadora ha tenido que apoyar a las tres mujeres de su vida en difíciles momentos a lo largo de todo este. María Teresa Campos ha visto cómo el que era su pareja, Edmundo 'Bigote' Arrocet (70), la dejaba por un mensaje de WhatsApp después de cinco años y medio de relación.

Su hija, Alejandra Rubio (20), convertida -a pesar de su incesante negativa- en un personaje televisivo del universo Mediaset, ha roto también con su novio, el DJ Álvaro Lobo (27), con quien llevaba más de dos años. Y su hermana, Carmen Borrego, por otra parte, ha dado positivo en coronavirus y dice haber pasado los peores momentos de su existencia por esta enfermedad.

