Así es la nueva casa de Terelu Campos: 200 metros cuadrados por 2.500 euros al mes

Por fin Terelu Campos (54 años) se ha mudado a su nueva casa. Tras meses de incertidumbre y de embalar cajas, la colaboradora de Viva la vida se ha desprendido de su lujoso ático y puede respirar tranquila. "He terminado la mudanza, pero ahora nado en cajas. Me quedan siete. Me duele hasta hablar", aseguraba este fin de semana en su puesto de trabajo.

Fue el pasado miércoles cuando la hija de María Teresa Campos (78) comenzó a desalojar su hasta ahora casa con un camión de mudanza. Su nuevo hogar es un apartamento situado a escasos kilómetros de su antigua casa, en el mismo distrito de Aravaca. Por esta residencia en alquiler paga cerca de 2.500 euros al mes.

Imagen de la entrada y de la cocina de la nueva casa de Terelu. Idealista

Cuenta con 200 metros cuadrados, un amplio y luminoso salón -muy parecido al de su ático y en el que podrá hacer esa fiesta que nunca pudo en su anterior casa-, cuatro cuartos de baño -uno de ellos con vestidor-, cuatro dormitorios, una cocina perfectamente equipada -eso sí, de dimensiones más pequeñas que las de su anterior hogar- y una entrada amplia y acogedora. Terelu vive en una urbanización con todo tipo de servicios, desde piscina y zona ajardinada hasta garaje y vigilancia las 24 horas del día.

Eso sí, este domingo Terelu apuntaba en su programa que las imágenes facilitadas no son las de su verdadera casa, sino de una "parecida", por lo que se puede colegir que las fotografías son de un apartamento perteneciente a su mismo edificio, aunque con características similares. En el mismo espacio televisivo, confesó lo difícil que fue decirle adiós a su casa, cerrar capítulo: "La última vez que fui al ático, cerré la puerta, me subí al ascensor y me fui". Sin querer mirar atrás. Son demasiados recuerdos, demasiados momentos malos, pero, sobre todo, felices.

El luminoso salón de Terelu y el que podría ser su dormitorio en montaje de JALEOS. Idealista

En febrero de este año, antes de que empezara en nuestro país la crisis del coronavirus, la colaboradora anunciaba en su programa la gran noticia de que había vendido la casa tras más de 10 meses con el cartel de 'Se vende': "Me he ido de esa estupenda casa sin hacer una fiesta en esa espectacular terraza. Dejo muy buenos momentos en esa casa, rodeada de mi familia y amigos. Yo nunca le he tenido apego a lo material. He aprendido eso de mi madre. Mi madre me enseñó a vivir de muchas maneras, teniendo más o menos". Lo que ella no sabía entonces es que, debido al Covid-19, la mudanza se iba a posponer más de lo que a ella le habría gustado.

El hall y uno de los cuartos de baño del nuevo hogar de la hija de María Teresa. Idealista

Eso sí, finalmente la mayor de las hermanas Campos pudo cambiarse de casa. El camión llegaba el pasado miércoles por la mañana a Aravaca y estacionaba frente al gran portón de entrada de la casa de Terelu. Por ese arco de acero iba y volvía un trabajador cargado con los muebles más especiales de la colaboradora. JALEOS consiguió en primicia las fotografías del momento. Un colchón, varias cómodas, sillas de diseño, banquetas altas...

Además, Terelu sacaba de su ático un elemento decorativo con forma de tronco de árbol y tampoco quiso olvidarse del robot de cocina ni de las tumbonas de la terraza. Y a ella, que le encanta broncearse pero teniendo cuidado de no exceder su piel al sol, también hizo acarrear con la sombrilla al mozo de mudanza, desde su casa hasta el interior de ese camión que atesoraba por unas horas los enseres más importantes de Terelu Campos. 5 fotos Terelu Campos comienza su mudanza Noé Guzmán

El ático donde fue feliz

En julio de 2019 Terelu se vio obligada a poner a la venta su impresionante ático de Aravaca y durante meses fue su mayor quebradero de cabeza, hasta el punto de que perdió la esperanza por venderlo, y se negaba por todos los medios a bajar el precio. Se valoró en 1,4 millones de euros como precio de salida y la colaboradora necesitaba que esa cifra se respetara porque necesitaría de forma imperiosa liquidez. Por este motivo, el pasado otoño, sin tener aún noticias de ningún posible comprador sólido, la situación la tenía "muy inquieta y desesperada".

Finalmente, y cumpliendo con sus deseos, la hermana mayor de las Campos ha vendido el ático que tantos recuerdos guarda para ella a una pareja "muy simpática y sensata", por lo que asegura que la deja en buenas manos. Ahora, con los muebles esenciales ya fuera de la vivienda, elegirá cuáles quiere llevar a su "una nueva casa, más pequeña y amoldable a sus necesidades".

[Más información: Terelu Campos se muda: sus muebles favoritos salen uno a uno de su ático de Aravaca]