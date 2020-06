Alejandra Rubio, enamorada: así es Tassio de la Vega, el hombre con el que ha olvidado a Álvaro Lobo

Hace más de tres meses que Alejandra Rubio (20 años) rompía su relación sentimental con el Dj Álvaro Lobo (26), con quien llegó a convivir de forma oficial. Sin embargo, su historia -que duró dos años- se terminó, y no precisamente de forma cordial. Fueron meses convulsos en los que ambas partes se reprocharon cosas a través de las redes sociales y ocuparon horas de televisión. Pero poco a poco todo eso pasó y ahora Alejandra Rubio vuelve a sonreír: está de nuevo enamorada.

Ella misma lo reconocía la semana pasada durante su colaboración en el programa Viva la vida cuando era preguntada por Kiko Matamoros (63). Estaba conociendo a una persona, aseguró, ilusionada. Tras esta declaración han visto la luz varias fotografías de la hija de Terelu Campos (54) acompañada de un joven. No es un amigo; se trata de su nueva pareja, como se ha sabido en las últimas horas. Pero, ¿quién es él? Se llama Tassio de la Vega, tiene 28 años y es arquitecto y bodeguero.

Dos momentos de la última salida pública de Alejandra y Tassio. Gtres

Nacido en Segovia, Anastasio -su nombre real- vive en Torrelodones y desde bien pequeño supo ver en su madre la pasión por el vino. No en vano, su progenitora se dedica al comercio al por menor de bebidas y es la apoderada de Oissat Bodegas, empresa de la que es responsable su hijo, Tassio. Ambos trabajan juntos. El yerno de Terelu es un joven emprendedor que con este proyecto ha podido explotar su creatividad y, sobre todo, le ha permitido unir sus dos grandes pasiones: el vino y la arquitectura.

Durante una entrevista en la revista gastronómica Facefoodmag, Tassio hablaba de cómo ha conseguido plasmar en sus caldos la herencia recibida de su familia, así como la impronta de los valores que le han inculcado. Desde el mayor orgullo, así se expresaba De la Vega sobre su negocio: "Como arquitecto, he viajado y he conocido la manera de trabajar en otras latitudes como Shanghái, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami... Oissat es el resultado de los valores transmitidos y la educación que he recibido".

Un hombre seguro de sí mismo y también solidario: "El siguiente paso es la creación de colegios en África. Lo haremos a través del desarrollo de un ron, apoyándonos en una fundación que vamos a crear, para donar parte de las ventas a este proyecto. Queremos hacer este desarrollo benéfico para ayudar a los niños". Sea como fuere, es un joven de éxito y totalmente alejado del mundo de la televisión.

Hace unos días, la propia Alejandra posaba para las redes sociales de la empresa, dando más pistas sobre esta incipiente historia de amor. Se publicó una instantánea suya muy artística realizada para las bodegas Oissat, cuyo lema es El arte se bebe. En la imagen, Rubio aparece completamente maquillada y con el logo de la bodega en sus ojos. Otra pista más de que Tassio y ella comparten una cercanía muy especial y que el joven le está inculcando su pasión por el vino.

Su mediática ruptura con Álvaro

Alejandra Rubio y Álvaro Lobo mantuvieron dos años de discreta relación sentimental. El joven Dj ya se encontraba en su vida cuando la única hija de Terelu alcanzó la mayoría de edad. Pronto se fueron a vivir bajo el mismo tocho a un piso ubicado en el barrio de Malasaña, dejando así el tríplex que Alejandra compartía con su madre en el municipio madrileño de Aravaca. Sin embargo, los problemas no tardaría en llegar.

Tras la ruptura, la guerra estallaba definitivamente entre ambos tras conocerse públicamente el supuesto acercamiento -más tarde desmentido- entre la nieta de María Teresa Campos (78) y el ex gran hermano Suso Álvarez. El Dj utilizaba sus redes sociales para desahogarse descargando toda su ira contra su ex y el informador de esta noticia: el colaborador Rafa Mora. Según el valenciano, Lobo publicó una instantánea de él junto a Alejandra y con un significativo mensaje: "Peleles everyday (peleles todos los días). Sigamos encendiendo la mecha que tengo en mi casa todo lo que no se ha tirado en fallas".

Pero no se quedó ahí el Dj. Pocas horas después y tras mantener una conversación con alguien que Lobo prefirió no desvelar, el Dj colgaba lo siguiente en los stories de su Instagram: "Yo no he etiquetado a nadie. Podemos seguir con las mentiras pero tienen las patas muy cortas... Yo tampoco he llamado a nadie y tampoco y mucho menos, jamás voy a sentarme en ningún sitio". Y continuaba: "Para mí esto está en el pasado, muerto, enterrado. Todo lo que vais a ver de mí es mi música y todas las metas por las que estoy luchando. Dicho esto, aquí se cierra el tema. En la vida no hay que volver hacia atrás ni para coger impulso. Borré todo porque me lo pidieron y yo no vengo a hacer daño a nadie, porque para mí todo está en el pasado pero de ahí a que se tergiversan las cosas ya todo lo que crean alrededor… Lamentable. Fin."

Por su parte, Alejandra se limitó en su momento a aclarar lo que sigue cuando se publicó la ruptura: "Las relaciones se acaban y la vida sigue, cada uno teníamos vidas distintas, teníamos que crecer mucho profesionalmente y ya está. Felices. No ha pasado nada raro ni nada extraño. Así que yo estoy muy bien y él supongo que también. Simplemente he estado evitando el tema, me ha apetecido decirlo ahora y no pasa nada. Un día me levanté y respiré: la mejor época de mi vida. Un día te levantas y se han acabado todas las rayadas y todas las tonterías y dices 'por fin'".

