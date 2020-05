Carmen Borrego regresa a 'Viva la vida' tras superar el coronavirus

Carmen Borrego (53 años) ha regresado este domingo a Viva la vida tras haber superado el Covid-19, por el que ha estado varias semanas confinada en su domicilio madrileño.

A los pocos minutos de comenzar el programa, la hermana de Terelu Campos (54) ha entrado en plató metida en una burbuja de plástico con la que podría mantener la distancia de seguridad y evitaría poder contagiar a alguno de sus compañeros, según ha explicado la propia Emma García (54) en tono de broma.

Tras saludar a los colaboradores que estaban sentados en los sofás de plató, su sobrina Alejandra Rubio (20) ha entrado con una especie de burbuja que le dejaba la zona superior e inferior al aire libre. "Este pesa más", ha comentado entre risas la joven, a lo que la hija de María Teresa Campos (78) ha respondido de forma rotunda: "Si quieres te lo cambio".

A pesar de la incomodidad de este objeto, Carmen Borrego se ha tomado con humor este detalle y ha confesado, aliviada, que la burbuja no haría falta ya que había dado negativo en el test de coronavirus y en un análisis en profundidad habían descubierto que ya tiene anticuerpos contra la enfermedad.

Ya sentados en los sofás de plató, el resto de colaboradores de Viva la vida han querido darle un cálido recibimiento y le han pedido que respondiera a todas las polémicas en las que se había visto envuelta desde que dio positivo en coronavirus. Especialmente las informaciones que señalaban que se había saltado el aislamiento que establecen las autoridades para todos aquellos que están contagiados.

Temas sobre los que Borrego se ha mostrado muy molesta, hasta el punto de espetar: "Parece que me he inventado yo la pandemia para vender una exclusiva", cuando ha señalado que cree que no se ha podido "comportar mejor".

Una de las polémicas sobre las que se ha pronunciado Carmen Borrego ha sido su supuesta salida a un centro de estética la semana pasada, una visita sobre la que informó su excompañera María Patiño (48) en Socialité.

Carmen Borrego durante su participación en 'Viva la vida' este domingo.

La hermana de Terelu Campos ha explicado que no acudió a este centro para someterse a ningún tipo de retoque o tratamiento. Todo lo contrario, ha señalado que le habían informado que en este centro realizaban test de coronavirus que no conseguía en los hospitales, por lo que acudió a la clínica para confirmar que había superado el Covid-19.

Asimismo, ha querido señalar que le habría gustado que su compañera y el resto de medios que se hicieron eco de la noticia la hubieran llamado para confirmar la noticia, y para saber por qué acudió realmente al centro.

Otra de las polémicas sobre la que se ha pronunciado es la exclusiva que realizó con una conocida revista para hablar sobre su enfermedad. Carmen Borrego ha explicado que cuando esta publicación desveló que estaba contagiada de Covid-19, ella solamente la había confirmado. En ningún caso había vendido la exclusiva.

Sin embargo, cuando a la semana siguiente el director de la revista la llamó para pedirle que les concediera una entrevista, ella no se lo pensó. "¿Por qué no iba a hacerlo?", ha afirmado en tono defensivo ante las críticas de algunos de sus compañeros. Una postura que también ha corroborado Alejandra Rubio, que en todo momento ha tratado de mostrar su apoyo a su tía en estos momentos tan duros.

Carmen Borrego ha defendido que realizó esta entrevista porque quiso, pero también ha admitido que estaba en un momento muy delicado y que a lo mejor no debería de haberla hecho.

