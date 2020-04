Olivia de Borbón, tras su gran tragedia familiar: "Despediremos a mi madre como se merecía"

El año 2020 está siendo especialmente duro para la familia de Borbón y von Hardenberg. Este lunes se cumplen dos meses de la accidentada muerte de Cristina de Borbón a la temprana edad de 44 años. Tan solo un mes más tarde, el 14 de marzo, fallecía su madre, la célebre condesa Beatriz von Hardenberg y princesa Zu Fürstenberg a causa de un fallo cardíaco producido como consecuencia de la enfermedad EPOC que padecía desde hace años.

Sobre los fuertes hombros de Olivia de Borbón (46 años), hermana e hija de las fallecidas respectivamente, pesa esta gran tragedia familiar. La empresaria no solo ha perdido a dos pilares fundamentales de su vida en tiempo récord sino que ni siquiera, como tantas otras familias por la crisis del coronavirus, las ha podido despedir con la dignidad que ambas merecían.

"Por supuesto, como miles de españoles, despediremos a mi madre como se merecía pero ahora mismo los duelos están en pausa. Tantas historias terribles, tan injusto y tan poco respeto hacia los que hemos perdido a nuestros seres queridos. Nadie se merece esto", declara Olivia de Borbón a JALEOS.

De izquierda a derecha: Cristina de Borbón, Francisco de Borbón, Olivia de Borbón, Beatriz von Hardenberg y Francisco de Borbón Jr. Redes sociales

Beatriz: elegancia y pasión por sus hijos

Un mes exacto ha pasado desde que dijera adiós para siempre a los 72 años a Beatriz von Hardenberg, hija del conde Günther Eberhard Kurt Wilhelm von Hardenberg y de la princesa Maria Josepha Egona Sofia Wilhelmine Joachima Maximiliane Friederike zu Fürstenberg. Nacida y criada en el castillo alemán de Donaueschingen, Beatriz llegó a España muy joven y a los 26 años se juró amor eterno con Francisco de Paula de Borbón y Escasany (76), quinto duque de Sevilla y primo del rey Juan Carlos (82).

Beatriz von Hardenberg. Gtres

Los que conocían a Beatriz hablan de ella como una mujer divertida, estilosa, con una energía apabullante, que jugaba con la moda y abría camino a las tendencias. Ella era la tendencia -durante un tiempo dirigió la revista Vogue-. La bautizada popularmente como la princesa hippie fue una de las mujeres más elegantes de la época y su aristocrático matrimonio, uno de los más sólidos de la Marbella dorada. En 1989 y tras 17 años juntos y tres hijos en común -Francisco, Olivia y Cristina-, Beatriz y Francisco decidieron poner punto final a su historia de amor.

Beatriz vivía en Marbella, ciudad de la que estaba enamorada por su sol, su encanto y su gente. Era una más y su hábitat natural se encontraba entre la arena y el mar Mediterráneo que baña las playas de la Costa del Sol. Todavía recuperándose de los duros reveses que le ha asestado la vida en los dos últimos meses, Olivia atiende a este diario y desvela el recuerdo más sincero que tiene de su madre: "Yo solo te puedo decir que echo de menos a mi madre todos los días... Mi madre era una persona maravillosa que siempre puso a sus hijos por delante como tantas otras madres. No puedo decirte más... Ahora no es momento de derrumbarse, por mis hijos".

Julián Porras-Figueroa, Olivia de Borbón, sus dos hijos, Flavia y Fernando, y en el centro, Beatriz von Hardenberg.

Olivia de Borbón Von Hardenberg-Fürstenberg se casó en octubre de 2014 con Julián Porras-Figueroa (45). De estos casi seis años de matrimonio han nacido dos preciosos hijos, su gran motivo de felicidad en estos días lúgubres en los que la tristeza los ha azotado sin piedad. La primogénita de la pareja se llama Flavia y nació a principios del año 2016. Tan solo año y medio después vino al mundo Fernando Enrique, que cumplirá dos años en agosto. "Tengo mucha suerte de tener a mis hijos", apunta Olivia a este medio.

La familia Porras-Figueroa y de Borbón en el cumpleaños de Olivia. Redes sociales

Este pasado martes 7 de abril era un día especial para Olivia de Borbón. Daba una nueva vuelta al sol y cumplía años en un contexto quizá no demasiado favorable anímicamente. Gracias al cariño de su marido y la compañía de sus hijos, Olivia logró soplar las velas de su tarta y sonreír.

Así lo desvelaba ella misma en sus redes sociales: "Hoy me levanté pensando que tendría un día triste y resulta que gracias a todos vuestros mensajes y vídeos de cariño, desde el corazón y gracias a mi maravillosa familia, ha sido un día lleno de amor, cariño y alegría. Significa tanto para mí que en estos momentos tan difíciles hayáis tenido un recuerdo para mí... Sé que tú has tenido mucho que ver, Julián Porras, por me casé contigo. I love you (Te quiero)".

[Más información: Las emotivas palabras de Olivia de Borbón a su hermana Cristina, fallecida en un accidente]