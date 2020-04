Jorge Javier y otros presentadores que están siendo víctimas de bulos en tiempos de coronavirus

En tiempos de crisis o de fatalidades, los bulos y las fake news brotan sin control en las redes sociales y en algunos portales de internet. Desgraciadamente, la crisis generada por el coronavirus no ha sido una excepción. Unos datos falsos que en las últimas semanas han encontrado en los presentadores sus mejores víctimas.

Los periodistas y comunicadores que día a día están arriesgando sus vidas para mantener informadas a la población han visto cómo sus nombres aparecen junto a afirmaciones falsas y han tenido que recurrir a sus mismos puestos de trabajo y a sus perfiles para denunciar estos hechos y contar la verdad.

El primero en ser víctima de estos bulos fue Pedro Piqueras (64 años). El presentador llevaba varios días sin ponerse al frente de los informativos de Telecinco, y la gente comenzó a especular en sus redes sociales que esto se debía a que el periodista iba a "entrevistar a Pablo Iglesias (41)", al tiempo que exigían que volviera a ponerse frente a la cámara.

Esta fake news surgió al comienzo de la pandemia, cuando todavía no se sabía muy bien cómo iban a funcionar los programas de televisión, por lo que las especulaciones continuaron llenando las redes sociales, hasta el punto de que su compañera Isabel Jiménez (38) tuvo que salir a defenderlo y a contar la verdad. "Pedro Piqueras no presenta esta semana por el plan de contingencia de Mediaset para proteger a su personal y a sus presentadores", aseguró, "Sabéis que yo nunca entro en este tipo de polémicas pero ya está bien. No es momento".

Semanas después, Jorge Javier Vázquez (49) fue el protagonista de un nuevo bulo que buscaba manchar su reputación. En las redes sociales comenzó a circular un vídeo donde el catalán atacaba, supuestamente, a las personas mayores en referencia a la crisis generada por el coronavirus. Las polémicas imágenes corrieron como la pólvora y el presentador comenzó a recibir multitud de ataques e insultos de desconocidos que le reprochaban unas palabras que, al parecer, él nunca había dicho.

"Recuperaron un vídeo mío de hace años y, manipulando, se mezcla con imágenes actuales, y se dicen unas cosas que jamás pronuncié sobre la gente mayor”, aseguró el propio Vázquez en directo en Sálvame.

El presentador afirmó, además, que su community manager le había explicado que en medio de esta crisis se habían activado muchas cuentas falsas en redes sociales cuyo objetivo es difundir bulos y que habían descubierto que las imágenes que habían utilizado para crear este vídeo correspondían a una intervención del catalán en Sálvame de 2017 que había sido sacada de contexto.

Unas imágenes utilizadas para dañar su reputación, como también le ha ocurrido a Ángeles Blanco (47). La presentadora de informativos Telecinco recibió multitud de críticas en las redes sociales porque supuestamente llegó a dar las "gracias a Dios" por el aumento de los contagios en Alemania.

ESTIMADO @pfbarbadillo no se que a qué vídeo te refieres. Te invito en todo caso a que escuches el que tu mismo has colgado. Hay un "gracias Darío" taaaaaaaan claro. De nada https://t.co/bdkqoQpBNA — Angeles Blanco (@AngelesBlancoTV) April 4, 2020

¿La realidad? La periodista dijo "gracias, Darío" porque se estaba despidiendo de Darío Menor, el corresponsal que tiene el programa en Roma (Italia) y que acababa de intervenir en directo. A pesar de que no fuera verdad, la polémica llegó a tal punto que Blanco tuvo que pronunciarse a través de su cuenta de Twitter para pedir a la gente que volviera a escuchar el supuesto vídeo.

Los presentadores y periodistas no solo están siendo los protagonistas de estos bulos, sino que en muchos casos están teniendo que salir al frente para desmentir las cientos de fake news que abundan en internet. Uno de los más recientes tuvo lugar en El Programa de Ana Rosa, que entrevistó a un supuesto empresario que aseguraba poder conseguir miles de test rápidos contra el Covid-19, y cuya oferta había sido declinada por el Gobierno. Un hecho que al poco se descubrió que no era verdad.

Ana Rosa Quintana (64) apareció el pasado miércoles ante sus espectadores para confirmar que, finalmente, esa información era falsa. "El Gobierno nos dice que no ha hablado con esta compañía. Ni desde Presidencia del Gobierno ni desde Sanidad, aunque sí es verdad que están recibiendo muchas solicitudes por diversos canales vía mail", aseguró la presentadora.

Periodistas y comunicadores que están tratando de informar y de dirigir sus programas para poder lidiar con la crisis excepcional que está atravesando estos días España y que, en vez de hacer su trabajo, tienen que centrarse en las fake news y en informaciones falsas.

