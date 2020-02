Las emotivas palabras de Olivia de Borbón a su hermana Cristina, fallecida en un accidente

La familia Borbón ha vivido una dura pérdida esta semana. Cristina de Borbón von Handenberg, la hija menor del Duque de Sevilla, fallecía este miércoles en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid.

Un final que ha sumido en la más profunda tristeza a todos sus familiares y amigos. Tras darle el último adiós este viernes en el Tanatorio de San Isidro, su hermana Olivia (45) ha querido compartir una fotografía de Cristina en su perfil de Instagram con este mensaje: "Mi querida Cris, siempre te decía que cuando sonreías iluminabas este mundo. Tu alma pura y tu bondad estaban por encima de todo. Yo te recordaré así. Eres parte de mi y siempre te llevaré conmigo. Sé que ahora estás en un sitio maravilloso donde no faltarán las risas y la alegría. No tengo ninguna duda que estarás cuidándonos como siempre has hecho.... pero te voy a echar de menos cada segundo. Sé feliz, mi ratona".

El texto termina con un agradecimiento a todos aquellos que le han demostrado su cariño y amor en estos momentos tan difíciles: "Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado y que han estado pendientes de nosotros. A todos los que me habéis mandado mensaje y a todos los que habéis rezado una oración por mi hermanita".

A pesar del dolor y la tristeza, Olivia de Borbón ha vuelto a sacar fuerzas para agradecer todo el apoyo que la familia está recibiendo en este duro momento, tal y como ya hacía este viernes a su llegada a la capilla ardiente de Cristina: "Quería daros las gracias por estar aquí y por tratarnos con tanta amabilidad", dijo a los medios allí presentes.

Triste adiós

Este viernes tenía lugar el entierro de Cristina de Borbón. Gtres

A primera hora del viernes, Olivia llegaba a la capilla ardiente de su hermana acompañada de su marido, Julián Porras, para dar el último adiós a Cristina, arropada por todos sus familiares y seres queridos.

La hija menor de Francisco de Paula de Borbón y Escasany, duque de Sevilla, y Beatriz von Hardenberg (72) fallecía este jueves a las 15 horas en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid tras ingresar de urgencia por un accidente. Su familia, que se trasladó al centro hospitalario al conocer el ingreso, pudo acompañarla en sus últimos momentos de vida.

[Más información: Tristeza y dolor en la aristocracia española: el último adiós a Cristina de Borbón]