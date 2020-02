Tristeza y dolor en la aristocracia española: el último adiós a Cristina de Borbón

Cristina Elena de Borbón von Handenberg, la hija menor de Francisco de Paula de Borbón y Escasany, duque de Sevilla, y Beatriz von Hardenberg fallecía este jueves a los 44 años de edad en el hospital de Puerta de Hierro de Madrid tras sufrir un accidente. Familiares, miembros de la nobleza y amigos han acudido al madrileño tanatorio de San Isidro para dar el último adiós a la aristócrata.

Sus hermanos Olivia y Francisco de Borbón, a los que estaba muy unida, han velado el cuerpo de la sobrina del Rey Juan Carlos (82 años). Varios rostros conocidos han querido demostrar sus muestras de cariño a la familia como la diseñadora como Ágatha Ruíz de la Prada (59), que acudió acompañada de su hijo Tristán.

También se ha trasladado al tanatorio Álvaro Castillejo Presyler, sobrino de Isabel Preysler (68), uno de los primeros en dar el pésame a la familia de Cristina Elena de Borbón von Handenberg, y Carmen Lomana (71), amiga de la familia.

Olivia de Borbón y su marido llegando al tanatorio. Gtres

A primera hora de la mañana sus familiares abrieron la capilla ardiente para despedir a Cristina de Borbón. Su hermana Olivia de Borbón (45) llegaba al tanatorio visiblemente afectada, vestida de riguroso negro y oculta tras unas gafas de sol negras. Aparecía acompañada de su marido, Julián Porras. "Quería daros las gracias por estar aquí y por tratarnos con tanta amabilidad. Simplemente agradeceros vuestra amabilidad", ha comentado a su llegada.

Esta tarde está previsto que se celebre el entierro y una misa funeral dentro de un mes. . Por el momento, se desconocen exactamente las causas de la muerte. La aristócratas falleció a las 15 horas del jueves, al lado de toda su familia, que se trasladó hasta el madrileño hospital tras el ingreso urgente de Cristina.

Familiares y amigos se han acercado al tanatorio para darle el último adiós. Gtres

Esta noticia deja hundida a la jet set y a la aristocracia española, que lloran su trágica y repentina muerte a tan temprana edad. El duque de Sevilla es primo hermano del emérito rey Juan Carlos (82) y la madre de la fallecida fue directora de la famosa publicación Vogue. A pesar de ser una de las hijas menos mediáticas de la pareja, Cristina siempre estaba muy ligada a su hermana, Olivia de Borbón, y era muy habitual verlas juntas en Marbella.

Familiares y amigos despiden a Cristina de Borbón JALEOS

Cristina Elena era dueña de una empresa de catering que llevaba su nombre y era la encargada de poner el sabor a los eventos más exclusivos de muchos de los miembros de la alta sociedad española. Al ser preguntada si su apellido la ayudaba en estos casos, Cristina respondía tajante: "Ayudarme no me ayuda. La gente tiende a pensar que lo mío es un capricho…. Por muy Cristina de Borbón que sea, si fastidio un plato y el cliente no vuelve por el restaurante, es culpa mía, y quien se resiente es el dueño o el chef".

La aristócrata, se formó en comunicaciones en el College for International Studies en Madrid -el mismo centro donde estudia Felipe de Marichalar Borbón (21)-, aunque rápidamente se cambió a la rama de turismo, que tampoco terminó de llenarla, así que decidió continuar con sus estudios, esta vez en el Institute of Culinary Education, en la ciudad estadounidense de Nueva York.

Allí permaneció cuatro meses y acabó especializándose en la alta cocina a domicilio y, tras hacer prácticas en restaurantes de renombre como Horcher, Balzac o El cenador de Salvador y acudir a talleres de Sergi Arola -entre otros conocidos chefs-, montó su propia empresa de catering.

Ver esta publicación en Instagram Feliz domingo 💜 Una publicación compartida de Cristina De Borbon (@chunicriz75) el 2 Feb, 2020 a las 5:34 PST

[Más información: Muere Cristina de Borbón tras un accidente a los 44 años de edad]