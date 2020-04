David de María, sobre su relación con Chenoa: "Evitamos darnos likes en redes sociales"

Son muchos los que ante esta grave crisis por el coronavirus pueden cantar aquella mítica canción de David de María (46 años) que decía 'yo no quiero problemas', un tema que cobra ahora más importancia que nunca. Justo cuando el cantante jerezano está de promoción con su último trabajo.

Por lo tanto ha sido inevitable preguntarle por la canción, pero también por Chenoa (44), con quien entonó el que ahora se convierte en un himno mientras la cantante podría ver como tiene que cancelar su boda, programado para el próximo mes de junio. David de María explica cómo es su relación.

Ahora por la situación que estamos pasando, cobra más protagonismo la canción que hiciste con Chenoa 'Yo no quiero problemas'. Es el momento de dejar a un lado todos los problemas, ¿verdad?

Sí, ahora es el momento de cuidarnos la salud, de ser responsables, de crear esos vínculos familiares, amistosos... Ahora yo creo que el punto está en cuidarnos la salud, estar en casa y en irnos mentalizando de que aquí debe haber un parón mundial, es algo global y una muestra para que el ser humano como especie demuestre que nadie se puede quedar atrás.

Es el momento de estar unidos, de dejarnos de banderas, de batallas, de ideologías... tenemos que demostrarnos que somos todos más iguales que nunca, que aquí no existen las clases sociales y que estamos siendo responsables, se están parando los índices de contagio y estamos parece que alcanzando la meseta de la curva y a partir de ahí estar unidos más que nunca. Hemos pasado la ola de la tensión y ahora tenemos que entrar en la de la reflexión y la de la unidad.

Te hablaba antes de la canción que hiciste con Chenoa, ¿has podido hablar con ella?

Nos vimos antes del encierro en el cumpleaños de un querido amigo de Cadena 100, Jorge Planet, incluso cantamos. Estuvo Sergio Dalma, Efecto Mariposa... estuvimos cantando todos juntos y quién nos iba a decir que no nos íbamos a ver en mucho tiempo en esos terrenos que nos gusta estar, tranquilos y relajados con guitarra en mano. Conocí a su futuro marido, un tío encantador y... qué te voy a decir de Chenoa, nosotros somos amigos. A veces evitamos darnos me gusta en las redes sociales para no crear tonterías, pero nos queremos y nos mandamos whatsapp cada vez que lo necesitamos o queremos saber de la familia porque además nos conocemos.

David de María y Chenoa, juntos sobre el escenario. Gtres

Eso es lo bonito.

Eso es bonito. A mí me está ocurriendo con la madre de mi hijo, ahora hablo más con ella que casi en dos años y eso es bonito. Es una muestra de que estamos aprendiendo lecciones importantes, que hay que aparcar los orgullos, que los egos, los narcisismos, que los yo, yo, yo... al contrario, ahora tenemos que ser nosotros.

La boda la tiene para junio y esperemos que se pueda casar...

Es verdad. Yo me he acordado... de hecho estoy hablando contigo y no paran de llegar mensajes y la mayoría, aparte de bancos y de facturas, son de personas que se iban a casar en marzo o en abril, cumpleaños... Vamos, yo me pego todo el día grabando mensajes de gente que se iba a casar y lo va a retrasar o de cumpleaños de muchas familias o de niños pequeños con madres que están con su hija o su hijo solo y que simplemente un vídeo les anima el día y en esas andamos. A parte de aportaciones económicas a buenas causas pues hacemos.

Bueno, es en junio, todavía queda...

Sí, el problema es que ya no va a ser una boda multitudinaria porque si no se puede ir a un evento y se están planteando que los partidos se jueguen en julio sin público... Curiosamente en mi nuevo disco la primera canción se llama Nueva vida, es curioso. Va a ir todo escalonadamente hacia esa vida que nos espera y es una gran faena para todos los que tenían planes tan bonitos como una boda, pero bueno, lo importante es que sea el amor el que se refuerce.

Ella tiene el hándicap de tener a un médico... puede tranquilizarla.

Para los dos lados, porque lo mismo si está tan expuesto pues toda esa regla de limpieza y de higiene tendrán que ser el doble con alguien que sale o que trabaja en hospitales. Yo tengo una hermana que es enfermera y cuidadora y que desgraciadamente ha fallecido algún abuelito y también temía por mis sobrinos porque claro, mi hermana está expuesta en residencias y luego llega a casa y yo tengo dos sobrinos, no ve a mis padres porque ya tienen más de sesenta años y está siendo muy delicado para todos, a todos nos está tocando. La lotería fue en diciembre y yo creo que la lotería éste año es a los que no nos ha pillado el virus y estamos saliendo sanos de esta pesadilla.

