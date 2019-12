Belén Esteban, sobre la casa de Toño Sanchís: "No la voy a ocupar, pero la tendré"

Este domingo fue el Día Internacional del Sida y una de las discotecas más importantes de la capital organizó una fiesta con rostros muy conocidos en homenaje a esta enfermedad. Belén Esteban (45 años) fue una de las invitadas que, a pesar de tener que trabajar en el Debate de GH VIP 7, no dudó en acudir. La colaboradora de Sálvame está viviendo uno de sus mejores momentos.

Aunque ha habido muchas cosas buenas, la colaboradora de televisión se encuentra en pleno proceso judicial con su exrepresentante Toño Sanchís (46). Después de haber ganado todos los juicios que ha tenido con él, ahora solamente falta que le entregue la casa en la que todavía vive: "Os aseguro que la ocuparé... Bueno, no la voy a ocupar pero la tendré, seguro. Yo todavía no estoy pagando nada, el que no está pagando es él. No sé lo que haré con ella porque lo tengo que pensar, pero mi idea es venderla".

En cuanto a la actitud que está teniendo Toño Sanchís ante todo lo que está ocurriendo, Belén Esteban ha confesado que: "Este va a morir matando, la verdad que a mí no me afecta, he ganado todo y estoy esperando a que el juzgado ponga un día". Parece que la de Paracuellos del Jarama está esperando con ansia acabar todo los frentes que tiene abiertos con Toño Sanchís y por eso, se encuentra en espera de recibir la notificación del juzgado.

Una de las últimas polémicas de Belén Esteban fue su cumpleaños. Terelu Campos (54) estuvo invitada pero no duró ni una hora en la fiesta. Días más tarde, la hija de María Teresa Campos (78) confesó que no había podido continuar la fiesta porque tenía una cena con unos amigos de Málaga. Ante esto, Belén ha confesado que: "Hay que ser honestos, Terelu no sabía que iban a venir -Rocío Flores y Olga Moreno-. Es mi cumpleaños e invito a mis amistades, ella no lo sabía. Cuando la invité me dijo: 'belén tengo una cena'".

Muy contenta con su vida de casada, Belén Esteban nos ha confesado que si se queda embarazada le gustaría que fuese una niña: "A mi me gustaría que fuera una niña, pero a Miguel un niño". Y ¡atención! porque la colaboradora de Sálvame ha explicado que antes de la boda religiosa, le gustaría ser madre: "Primero quiero ser madre, hay que hacer los papeles".

