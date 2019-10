Miguel Marcos, marido de Belén Esteban, a punto de perder su trabajo

Miguel Marcos (31 años), marido de la famosa colaboradora Belén Esteban (45), se encuentra en una inesperada encrucijada laboral. El Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, gobernado en la actualidad por Ciudadanos, ha decidido en pleno eliminar el servicio de ambulancias que se presta a la localidad madrileña donde ya viven más de 27.000 personas, entre ellas, él y su mujer.

Es precisamente en ese servicio (SEM) donde trabaja Miguel Marcos, quien es el encargado de conducir el vehículo que transporta a los médicos y los enfermeros y que asisten a las personas de la citada ciudad al noreste de la capital. Según argumentan desde el Consistorio, ese servicio de asistencia sanitaria ya está cubierto por el SUMMA 112 que gestiona toda la Comunidad de Madrid y es innecesario mantener el SEM (Servicio de Emergencias de la Mancomunidad). Esta polémica decisión fue tomada el pasado martes 17 de septiembre y desde entonces, vecinos de Paracuellos y familiares de los afectados se han armado para recoger firmas físicas y a través de la página web Change.org con el objetivo de evitar el cierre del Servicio de Emergencias de la Mancomunidad.

Miguel Marcos en Paracuellos del Jarama. Gtres

"Paracuellos de Jarama, un pueblo en el que ya somos 27.000 vecinos, cuenta actualmente con el servicio de un ambulancia y el Ayuntamiento ha decidido eliminar dicho servicio por lo que los vecinos no contaremos con ningún vehículo de emergencia en el pueblo. NINGUNO. Contando únicamente con la asistencia del SUMMA que se encuentra a un mínimo de 20-25 min de distancia. NO PODEMOS PERMITIRLO. Exigimos al Ayuntamiento que mantenga la ambulancia. Eliminan un servicio que ya existe y que ha atendido 282 asistencias sanitarias. Perjudicando a todo el pueblo y en un tema de extrema gravedad. A partir de ahora más nos vale no necesitar un ambulancia. Firma para que mantengan el servicio de ambulancia. Es muy importante y demasiado grave, están arriesgando vidas", recoge la petición iniciada por Adriana Madrid, una de las afectadas.

Desde el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama ya han reaccionado. Óscar Santos, concejal de Seguridad y Protección Civil, ha declarado que "nuestra intención es potenciar el servicio de Protección Civil, que es competencia de Paracuellos de Jarama por su población, e incluir en él, un servicio de ambulancia propio. Muestra de ello es que, durante años, la plaza de Jefe de Servicio de Protección Civil ha estado desierta, sin que nadie la sacara a concurso para potenciar esta área. Ahora, en breve, conseguiremos cubrirla para, junto a los voluntarios, ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos". Esta aclaración por parte del Ayuntamiento de Paracuellos desliza la intención de reubicar a los trabajadores afectados en este nuevo servicio, incluyendo, cómo no, también a Miguel Marcos.

Miguel Marcos y Belén Esteban.

Lo curioso de todo este caso es que Belén Esteban conoció al hombre de su vida, Miguel Marcos, precisamente cuando él conducía esa ambulancia haciendo el servicio que ahora quieren eliminar. En palabras de la tertuliana, "Miguel me salvó la vida en todos los sentidos". En el año 2013, la colaboradora de Sálvame sufrió una subida de azúcar como consecuencia de la diabetes que padece. Al solicitar asistencia médica, fue Marcos quien recogió a Belén en su casa de Paracuellos y quien la trasladó hasta el centro de salud más cercano. Una historia que tenía visos de ficción pero que acabó en matrimonio civil el pasado 22 de junio de 2019.

[Más información: Fran Álvarez, contra Belén Esteban: "Ahora no voy a firmar la nulidad porque no me da la gana"]