Pedroche, sobre su 'look' para las Campanadas: "No llevaré ropa interior... porque no puedo"

Todavía queda más de un mes para el gran evento del año. El 31 de diciembre es el día que más espectadores se reúnen delante del televisor. En la retina del espectador impera la diferencia entre los cuartos y las campanadas, o quizá van más allá. El vestuario escogido por los presentadores de las principales cadenas genera más expectación que los anuncios más caros del año. Una de las grandes protagonistas desde hace cinco años es Cristina Pedroche (31). La colaboradora de Zapeando volverá a presentar las campanadas en Antena 3 y promete hacerlo por todo lo alto. La vallecana ha desvelado que no llevará ropa interior.

Aunque como cada año el look escogido para el gran día es el secreto mejor guardado, Pedroche sí ha dado una pista: "Este año no llevo ropa interior... porque no puedo", ha avanzado en Zapeando. Unas palabras que quizá no pillen por sorpresa a sus seguidores. No será la primera vez que Pedroche vaya escasa de tela.

El traje de Pronovias que lució en las campanadas de 2015. Atresmedia

En 2014, la madrileña hacía su entrada triunfal de la mano de su compañero de programa Frank Blanco (44). Lo hizo en La Sexta con un vestido negro de encaje con vuelo firmado por la diseñadora Charo Ruiz. Los españoles comprobaron, sin esfuerzo alguno, que no llevaba para la ocasión la ropa interior roja de la suerte y los directivos de la cadena vieron en ella la fórmula perfecta del reclamo de audiencia.

En 2015, Cristina Pedroche volvía a apostar por las transparencias con un vestido de color blanco confeccionado con 20.300 cristales de Swarovsky de la firma Pronovias. Una gala que desencadenó una doble polémica. Por un lado, muchos opinaban que la figura de Cristina no estaba haciendo un flaco favor a la mujer y la autoría del traje parecía que no estaba del todo clara. Algunos insinuaron que el diseño podría ser una copia del modista de 24 años Joshua Velázquez.

La colaboradora lució un corsé negro con un tul transparente con estrellas en las campanadas de 2016. Atresmedia

La hemos visto también vestida de una especie de superwoman ataviada con un body, escote corazón y sobrefalda de tul llena de transparencias y repleto de estrellas. Un traje de Pronovias, que lució en 2016. Al año siguiente, volvía a repetir con Pronovias pero, en esta ocasión, la colaboradora lucía un mono aunque antes de mostrarlo aparecía como una auténtica Caperucita roja con una capa. Y el año pasado, la madrileña volvía a sorprender con dos atrevidos looks. Aunque, sin duda, el que más llamó la atención de la audiencia es el firmado por Tot-hom. Un diseño llamativo compuesto por flores y transparencias en tul.

