Frank Blanco dejará de presentar 'Zapeando' tras sus vacaciones de verano

Después de seis años al frente de Zapeando, Frank Blanco (44 años) ha confesado en su programa que después de venir de vacaciones, no continuará presentado este formato. Una noticia que ha dejado a todo el público y a los espectadores con la boca abierta porque para nada se sabía de ello. Lo cierto es que todos los colaboradores, mientras escuchaban al presentador y compañero no podían evitar emocionarse. Con un discurso cargado de humor y emoción, uno de los presentadores más conocidos de La Sexta se ha despedido de todo su público aunque, según ha confesado, a la vuelta de sus vacaciones, estará unas semanas y será en septiembre cuando no vuelva al programa.

Sus compañeros de programa se fundieron en un emotivo abrazo con él tras el anuncio.

"Yo me voy de vacaciones y a los mandos estará mi querida Anna Simón (32) y otro anuncio, este es complicado porque voy a incumplir una promesa, no lo sabe ni mi madre, después de seis años nos sentimos todos cerca. A partir de septiembre no voy a seguir presentado Zapeando porque ha llegado la hora de cambiar, llevo seis años aguantando que me llaméis viejo y voy a ir a otro sitio que me van a ver como lo que soy, un joven prometedor lleno de talento. Se acabará una etapa y estoy deseando contaros que será lo siguiente", ha confesado el presentador.

Con el tono humorístico que le caracteriza ha asegurado que: "Volveré en un par de semanas para dejar todo en orden a mi sustituto. Prometo llorar en el último programa. Gracias a todos por vernos" y es que todos los colaboradores estaban con lágrimas en los ojos y era él, el único que se estaba aguantando y evitando que las emociones saliesen a flor de piel.

Blanco ha querido dejar en sus redes sociales el emotivo vídeo de su anuncio y la reacción de sus compañeros. Junto a las imágenes ha dejado un escueto mensaje descriptivo pero también de agradecimiento al público y al programa: "Pre-despedida de Zapeando para anunciaros que desde el 2 de septiembre no presentaré el programa de La Sexta. Gracias a tod@s por vuestros mensajes de cariño, no hay mayor reconocimiento o premio profesional que ese. ¡Se os quiere!".

