El enigmático mensaje con el que Gloria Camila rompe su silencio tras su ruptura con Kiko

En medio de la polémica que está habiendo estos días en la relación de Kiko Jiménez (27 años) y Gloria Camila (24) por presuntas infidelidades, la hija de Rocío Jurado ha querido romper su silencio -ya que es la única que no ha ido a ningún plató de televisión a contar su versión- vía Instagram. Lo cierto es que acostumbra a colgar imágenes suyas o simplemente historias en las que sus seguidores son partícipes de lo que hace al cabo del día, pero desde hace ya dos semanas -desde que salió la polémica de su exnovio con Sofía Suescun (23)- tiene desatendidas las redes sociales.

Cabe recordar que una de las cosas que Kiko Jiménez confesó en Mujeres y Hombres y Viceversa es que se estaba intentando dejarle a él como el malo de la relación y como la persona que le había sido infiel con Sofía Suescun, por lo que aseguró que esto era mentira y arrojó una información en directo que hizo temblar los cimientos de Mediaset: "Gloria Camila me ha sido infiel con Barranco y también con Manu Lombardo". Susana Megan -novia de este último- y su pareja, no tardaron en subir a sus redes sociales una fotografía para reflejar que no hacían caso a las informaciones que el exnovio de Gloria Camila había vertidos sobre ellos.

En las últimas horas precisamente Susana Megan ha colgado una fotografía con su novio, Manu Lombardo, y Gloria Camila no ha dudado en comentar, rompiendo así su silencio desde que se sabe públicamente esta historia. El mensaje de la pareja en Instagram es el siguiente: "En resumen: Hay personas por la que perderías el tren por un solo beso. Y trenes en los que montarías por exactamente lo mismo. ¡Y es precioso! Te quiero mi Manué", a lo que la hija de Ortega Cano comenta: "Bonitos" y muchos corazones en el mensaje.

Captura de la publicación de Susana Megan y la respuesta de Gloria Camila.

De esta manera, Gloria Camila ha demostrado por las redes sociales lo bien que se lleva con Manu Lombardo y su pareja y la indiferencia que le ha provocado las diversas informaciones que su exnovio -del que juraba y perjuraba estar muy enamorada- ha volcado sobre ella y su familia en el plató de Mujeres y Hombres y Viceversa.

