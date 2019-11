Hugo Sierra se sincera sobre su relación con Adara: "Me he sentido despellejado por ella"

Hugo Sierra (46 años), pareja actual de Adara Molinero (26), ha roto su silencio y ha desvelado qué va a ocurrir con ellos y qué piensa de la supuesta relación de la joven con Gianmarco dentro de Gran Hermano VIP.

El empresario ha querido mostrarse prudente sobre el futuro de su noviazgo con la concursante, y ha explicado en una entrevista a Lecturas que la decisión final la tomará cuando ella abandone la casa de Guadalix. Eso sí, en caso de que se separen ha afirmado que luchará por la custodia de Martín, el hijo pequeño que tienen en común.

Kiosco rosa: Ane Olabarrieta

Hugo tiene claro que Adara se arrepentirá de su actitud: "Ella piensa que yo no estoy, se quedó con el recuerdo malo de mi primer mensaje. Estaba nervioso y no supe transmitirle lo que quería. Adara es una persona que ve lo negativo y exagera". Desvela además que nunca se imaginó que la que todavía es su pareja llegara a enamorarse dentro de la casa de GH VIP y explica que, al contrario de lo que ahora podría parecer, él fue uno de los que más la animó a participar en el concurso.

Por es motivo confiesa que le ha destrozado ver la incipiente relación entre Adara y Gianmarco. "Lo más duro ha sido verla hablar de mí frivolizando. Me he sentido despellejado por Adara", ha señalado, puntualizando que cuando ella salga del reality y vea los vídeos de lo que ha hecho dentro de la casa también lo pasará mal.

"No reconozco a la mujer de la que me enamoré. Es otra persona. No sé lo que le está pasando. Me encantaba su carácter irrenunciable. No dejaba de ser como era por nadie. Ahora es súbdita de Joao y de Gianmarco. Ha perdido todo su carisma, que es lo que me gustaba de ella", ha añadido.

Adara y Hugo Sierra tienen un hijo en común.

Durante el programa, Hugo Sierra ya había explicado que su relación no estaba atravesando su mejor momento y, de nuevo, achacó esta situación a su actitud más distante con Adara antes de entrar en el reality. "Ella está muy rayada desde hace varios programas porque estaba muy serio, muy seco. No captó mi último mensaje de amor. Tuvimos momentos de tensión por nuestros negocios. Quizás la he descuidado un poco. Yo soy de darlo todo, pero en esos últimos meses estaba más pendiente del trabajo", explicaba el propio Hugo.

En ese mismo programa, el empresario visionó todos los vídeos en los que Adara y Gianmarco se muestran cómplices entre ellos y confusos por separado; y el joven pidió al programa y a la productora subir a Guadalix a hablar con la madre de su hijo. "Si se confirma lo que se ve en los vídeos, mi participación aquí, en plató y en el concurso, ha terminado, porque no tiene sentido".

Finalmente, Hugo tomó la decisión de no volver a plató y de que sea la madre de Adara la que asistiera a partir de entonces como su defensora.

