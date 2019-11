Pilar de Borbón reaparece en Madrid tras su ingreso: "Me encuentro días bien y días peor"

Pilar de Borbón (83 años) ha reaparecido este martes en el rastrillo benéfico Nuevo Futuro, en Madrid, su primer acto público después de que tuviera que ser ingresada en un hospital de Mallorca a finales de verano, y tras ser operada de un cáncer de colon el pasado mayo.

"Me encuentro días bien y días peor", ha declarado la hermana mayor del rey Juan Carlos (81) ante los medios de comunicación. Y ha añadido, sin perder el sentido del humor: "He perdido kilos, que ha sido una suerte porque me sobraban un montón".

Pilar ha aprovechado esta ocasión para dedicarle unas palabras de felicitación a su sobrina nieta la princesa Leonor (14), que ha dado su primer discurso público en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, y días después volvió a hacerlo en los Princesa de Girona.

La infanta Pilar de Borbón ha reaparecido en Madrid tras haber sido ingresada en un hospital de Mallorca a finales de verano.

"Una maravilla. Hay que ver qué bien habló catalán y árabe", ha comentado Pilar, que también ha resaltado que vio a la joven heredera "muy natural" y espera que siga haciéndolo así de bien.

Pilar, que siempre ha mostrado su compromiso con Nuevo Futuro desde que comenzó a colaborar con la asociación en 1969, ha desatacado que "la generosidad de la gente no tiene límite" y ha animado a que aumente la participación en este evento y se supere el número de visitantes del año pasado.

La presentación del rastrillo ha contado con la presencia de la presidenta de la ONG, Pina Sánchez Errazúriz, y de Cósima Ramírez (29), hija de Pedro J. Ramirez (67), director de EL ESPAÑOL.

La diseñadora ha recordado también la importancia que tiene este mercadillo para ella, ya que desde pequeña ha acudido siempre que ha podido y espera que sus hijos también lo hagan en un futuro.

La infanta Pilar está muy unida a la ONG Nuevo Futuro.

El rastrillo benéfico, que abrirá sus puertas el próximo 16 de noviembre en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, es uno de los actos solidarios más importantes de la asociación Nuevo Futuro que, dedicada a la protección de niños y jóvenes vulnerables, este año celebra su 51 aniversario. Como es ya habitual, está confirmada la presencia de la reina Sofía (81), muy asidua en este evento.

Este año, el rastrillo de Nuevo Futuro ha incluido algunas novedades en su programación, como talleres infantiles, de manualidades para los más pequeños, así como clases de cocina para los mayores y talleres de arreglos de flores, entre otras muchas actividades.

Fundado en 1968 para dar acogida a huérfanos desprotegidos, Nuevo Futuro atiende a niños sin un ambiente familiar adecuado, en riesgo de exclusión y con trastornos de conducta en un total de 116 hogares y centros repartidos entre España, Portugal, Colombia, Perú y Santo Tomé y Príncipe.

[Más información: El rey Juan Carlos se abre la frente al chocar con una rama: el último percance físico del emérito]