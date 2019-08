Miguel Ángel Silvestre luce cuerpazo y sonrisa sin su novia Patricia Guirado

Agosto es mes de relax y descanso para muchos, y para Miguel Ángel Silvestre (37 años) no iba a ser menos. El actor disfruta de unas merecidas vacaciones, tras un largo año de proyectos laborales, en el destino de veraneo escogido por la gran mayoría de famosos, ya sean nacionales e internacionales: la isla de Ibiza.

En compañía de un amigo, Miguel Ángel lució palmito paseando por la arena ajeno a miradas indiscretas para las cuales su definida musculatura no pasaba desapercibido. Y es que el actor puede seguir ostentando el título de cuerpo del verano año tras año, ya que su físico revela que la operación bikini para él no tiene descanso.

Miguel Ángel Silvestre en Ibiza. EUROPA PRESS

Sonrisas y confidencias no faltaron en este paseo de amigos, pero tampoco el teléfono móvil, del cual el actor estuvo muy pendiente en todo momento. Seguramente recurría a él para comunicarse con su novia, Patricia Guirado, quien no le acompaña en esta ocasión, pero a la que sí vimos en casa de Miguel Ángel días antes de esta escapada. Y es que si por algo se caracteriza el protagonista de Velvet es por preocuparse y cuidar de los suyos. No en vano, la semana pasada se le pudo ver disfrutando del concierto del divertido grupo Pink Martini junto a su madre -a la que le une una gran relación- aprovechando la visita que esta le realizó en su domicilio de Madrid.

Buenos amigos y algo más

En una de sus últimas entrevistas, en la celebración del 25 aniversario de la revista masculina GQ, el actor se resistía a etiquetar su unión con la modelo, afirmando que son "buenos amigos" y que su relación es "algo complicado de explicar". Sin embargo, no dudó en deshacerse en halagos hacia Guirado, calificándola como "muy linda y muy cariñosa".

Pese a la constante discreción, la revista ¡HOLA! publicaba la pasada semana en exclusiva unas fotografías de la pareja muy acaramelada, unas imágenes que no dejaban lugar a dudas y daban por confirmado el romance. Lo cierto es que Miguel Ángel Silvestre siempre ha sido muy celoso de su vida privada. Ni en sus redes sociales ni en las de Patricia Guirado se les ha podido ver juntos, aunque los likes del actor no faltan en ninguna de las publicaciones de la modelo, siendo su principal seguidor en la red social.

