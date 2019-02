Rocío Flores, fichaje bomba para la próxima edición de 'Supervivientes'

Rocío Flores Carrasco (22 años), hija en común entre Rocío Carrasco (41) y Antonio David Flores (43), se encuentra en avanzadas negociaciones con Bulldog TV y Telecinco para participar en la próxima edición de Supervivientes. Según la información a la que ha tenido acceso JALEOS en exclusiva, la joven ha firmado un precontrato que previamente ha sido negociado por su padre, Antonio David, siempre al tanto de cada paso personal y laboral de sus hijos.

Antonio David Flores y Rocío Flores Carrasco. Gtres

Tal y como apuntan a este medio, el malagueño ha cerrado la incursión de su hija en el reality más extremo de la televisión por un caché de 15.000 euros semanales. Dubitativo ante la cifra pactada, el ex guardia civil ha cotejado con varios representantes si el acuerdo económico al que ha llegado ha sido óptimo para un fichaje bomba como el de su primogénita.

La importancia del precontrato

Rocío Flores Carrasco por las calles de Madrid. Gtres

La firma de lo que en el argot televisivo se conoce como un precontrato no implica su confirmación directa como concursante de pleno derecho. A posteriori pueden darse circunstancias externas que varíen el destino profesional del participante; bien por decisión propia, bien por parte de la cadena.

Un ejemplo de ello es el caso de Alejandro Albalá (24), quien firmó su precontrato con Supervivientes 2019 durante la última edición, a la que acudió como visitante bajo la etiqueta del 'fantasma del futuro'. Sin embargo en estos días, el exmarido de Isa Pantoja (23) se encuentra concursando Gran Hermano Dúo, cuya final se presume para principios del mes de abril, apenas dos semanas antes de que arranque el nuevo Supervivientes. Por ende, su participación, lejos de estar confirmada ahora más que nunca está en el aire.

Rocío Flores, varios años tentada

Han sido varios los años en lo que la primogénita del colaborador de televisión y la hija de Rocío Jurado ha sido tentada para enrolarse el reality de supervivencia por antonomasia. No obstante, por consejo paterno, y a tenor de los interminables litigios judiciales contra Rocío Carrasco, la pequeña de los Flores ha preferido mantenerse en la sombra todo este tiempo. Hasta ahora.

Rocío Flores fue a dar la bienvenida a su tía Gloria Camila, que participó en 'Supervivientes 2017'. Gtres

Tras la victoria de Antonio David en los juzgados, parece que el silencio de los Flores ha llegado a su fin. Rocío ya tiene un pie en los Cayos Cochinos de Honduras y su progenitor, todo un experto en el arte del debate televisivo, sería quien diera la cara por ella en los diferentes platós. Este nuevo movimiento laboral supondría la vuelta de Antonio David a la televisión; y más en concreto a la que siempre fue su 'casa': Telecinco y Bulldog.

El andaluz mantiene una excelente relación con la productora que lleva a cabo programas como Mujeres, Hombres y Viceversa y Supervivientes, los dos últimos formatos en los que Flores trabajó antes de retirarse voluntariamente del foco mediático por el enorme entramado judicial en el que se vio implicado tras las querellas de su expareja.

Una guerra judicial histórica entre sus padres

La guerra de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores en los Juzgados comenzó a finales del año 2016. En ese momento, los abogados de Carrasco recopilaron de forma impresa y audiovisual todas las intervenciones de su exmarido en prensa escrita, televisión y radio cargando contra ella desde que se separasen en 2001. En marzo de 2017, la esposa de Fidel Albiac (45) parecía poder lograr la victoria judicial contra el padre de dos sus hijos cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Alcobendas ratificó que existían "indicios racionales de criminalidad" en la actitud de Flores.

Antonio David Flores y Rocío Carrasco en un montaje de Jaleos. Gtres

En cambio, poco después, los tribunales archivaron la causa de forma al no encontrar "acreditada la existencia de un delito de lesiones y maltrato". El pasado 16 de noviembre se decidió sobreseer no solo la acusación de maltrato psicológico sino la de retención de un menor. Este caso concreto data del verano de 2016, cuando el hijo de la expareja -entonces menor de edad- viajó a Málaga para pasar los días legales junto a su padre y finalmente no volvió a Madrid con su madre. Esta circunstancia fue demandada judicialmente por Rocío Carrasco pero finalmente no prosperó. En esos meses, David Flores Carrasco (20), el hijo pequeño de ambos, ya había cumplido su mayoría de edad.

