Sale a la luz una donación secreta de Amancio Ortega a su pueblo natal

La boda de Marta Ortega (34) y Carlos Torretta (35) todavía sigue ocupando titulares y portadas, sin embargo el empresario Amancio Ortega (82) continúa fiel a la discreción que le caracteriza, permitiendo que sea su hija pequeña sea la que ocupe la primera plana. Tal es la discreción de la que hace alarde que ni si quiera muchas de las millonarias donaciones que hace salen a la luz. Hasta ahora.

Para referirse al propietario de Inditex siempre se utilizan términos como "empresario gallego", pero lo cierto es que estas no son sus raíces. Nació en Busdongo, un pueblo de León, en el que vivió los tres primeros meses de su vida antes de que su familia se trasladara Guipúzcoa. Sin embargo, Amancio nunca se olvidó de sus raíces y cuando tocaron a su puerta pidiendo ayuda no dudó en tender su mano, y también más de un cheque.

Amancio Ortega Gtres

Óscar Gutiérrez, quien fue alcalde de Villamanín, donde se ubica el pueblo del empresario, ha desvelado al portal Leonoticias que Amancio hizo una donación de 80.000 euros para que el pueblo pudiera comprar un nuevo quitanieves. "No sé como me enteré de que Amancio Ortega había nacido aquí, quizás lo vi mirando unos archivos en el Ayuntamiento", asegura el concejal del PP, que confiesa lo siguiente: "Se me ocurrió ir a Arteixo a plantearle las necesidades que teníamos en el municipio. No pude reunirme con él porque estaba haciendo el camino de Santiago, pero me recibió Óscar Ortega".

"Le propusimos que nos ayudaran a crear un museo del ferrocarril en Arbás y con una residencia de ancianos, pero finalmente, le comentamos que necesitábamos un camión quitanieves, porque aquí nieva mucho y el que teníamos ya estaba muy viejo. Tenía por lo menos 30 años ya, y accedieron a comprárnoslo. Les enviamos el presupuesto que costó adquirirlo, 80.000 euros, y nos dieron el dinero enseguida", recuerda el exalcalde.

"En ese momento no lo difundí públicamente porque me pidieron que lo mantuviéramos en la discreción", confiesa Gutiérrez, que asegura que se ha decidido ahora por hacerlo público porque "se conoce que la fundación ha dado dinero a los hospitales y creo que era positivo contar esto también". Una nueva donación por parte de Amancio que sale a la luz, a pesar de su intención de mantenerlas en secreto. Siempre ha intentado evitar que salga a la luz su lado más humilde y generoso, a la vez que sus raíces.

