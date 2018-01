'Santa' Bimba Bosé: 15 amigos proclaman por qué su recuerdo es inmortal

"Si de algo sirve la muerte es para comprobar el legado que se deja en forma de recuerdo". Desde que se sometiera a una mastectomía en abril de 2014 para extirparle un tumor en su seno izquierdo, Bimba Bosé no flaqueó. Todo era fortaleza y risas de colores.

La vena Dominguín-Bosé tiraba mucho y si la enfermedad quería guerra, había que batirse en duelo. Estaba enferma, sí, pero nunca se encontraba peor. "Estoy estupendamente", casi se convirtió en su mantra durante aquellos titánicos meses en los que el cáncer hacía de las suyas y ella lo abofeteaba con optimismo y sentido del humor.

Una embestida, un contraataque colorido; un desgarro, una carcajada. El rosa se convirtió en su favorito con la campaña Ausonia, esa era su venganza. Su pequeña gran revancha. Sin embargo, tras muchas batallas victoriosas, la guerra la ganó el enemigo y el 23 de enero de 2017 el mundo se fundió a negro. La Bimba física se esfumó. Pero en la modelo, como siete vidas tiene un gato, habitaban muchas Bimbas. JALEOS lo ha comprobado al ponerse en contacto con 15 personalidades que, amigos y conocidos de la maniquí, hablan de ese legado.

Todos al unísono, tanto los íntimos como los menos allegados, se prestan solícitos a atender a este medio cuando sale Bimba en la conversación. En ese momento se relajan sus reservas, se olvidan de esa frontera inicial que se establece entre famoso y periodista, y hablan de Ella, de la eterna y magnánima Eleonora Salvatore González.

[Más información: Bimba inmortal: las fotos más icónicas un año después de su muerte]

Laura Sánchez: "El mundo la tiene que recordar como alguien heroico"

Laura Sánchez, Blanca Romero y Bimba Bosé. Gtres

A Laura Sánchez (36) todavía le cuesta, le duele hablar en pasado. Cuando se muda el tiempo verbal, comienza a desdibujarse la persona. No, Bimba es presente: "Era alguien luchador, sin miedo a nada. Vivía con alegría, dando lecciones cada día. Recuerdo que nos hicimos amigas y eso que yo pensaba que nunca ocurriría. El mundo la tiene que recordar como alguien heroico, pasional y muy humilde".

Emma Suárez: "Era altruista, original y con poder"

Emma Suárez (53 años) se puede considerar de las buenas amigas de Bimba. De esas que están ahí siempre. Era una más en ese núcleo duro que formaron la modelo, David Delfín y los Postigo. Atiende a este medio en plena calle, a riesgo de ser atropellada, pero Bimba es Bimba: "Tenía una personalidad arrolladora y mucho carisma. Era una mujer bella, con poder, energía y fuerza. Compartí con ella momentos muy familiares y cercanos. Era creativa, original y una persona altruista, tenía unos código de honor muy fuertes. Sin duda, ha dejado su raza en sus hijas, que tienen un talento increíble". Su recuerdo aún duele.

Emiliano Suárez: "Era una tía sin filtro, para lo bueno y lo malo"

Emiliano Suárez (40) deja claro que él no formaba parte del núcleo duro, que era amigo, pero tampoco tenía un roce tremendo, que no hacía "mucho ruido", pero estaba. Y fíjate, pese a no ser amigo del alma puede que conozca más a Eleonora que a Bimba, que también: "Nos conocimos en el año 2000 y pensé en Bimba para la inauguración de una tienda en Madrid y Barcelona. Era un riesgo contar con su imagen, pero poco a poco los recelos se convirtieron en admiración y cariño. La quise mucho, ten en cuenta que yo era amiga de Diego y Gorka en el colegio. Era sincera y directa, sin filtro, para lo bueno y lo malo. Yo la recordaré como una niña mala, descarada y polifacética". Su fallecimiento "fue un drama para el proyecto que crearon David, los Postigo y Bimba".

Marta Sánchez: "Tenía porte y poderío"

Marta junto a Terelu Campos y Bimba Bosé en 2016. Gtres

Hicieron buenos migas en la campaña Ausonia contra el cáncer de mama. Ya se conocía de antes, pero esa 'revancha' contra el malo forjó una amistad que duró y dura a día de hoy. La cantante (51) lo pasó muy mal con la desaparición de Bimba, lloró como si no hubiera mañana. Fue, principalmente, injusto: "Fue un malo muy duro porque estuve pendiente de ella en todo momento. Lloré sin parar, me afectó mucho porque yo la veía bien. Tenía mucha planta y poderío. Fue valiente, la más valiente".

Esmeralda Moya: "Rompió los moldes de lo convencional"

Esmeralda Moya (32) siente una suerte de pena por no haberla conocido en vida. Nunca surgió ese momento, pero cuando JALEOS le pregunta, ella suelta su admiración: "Para mí significó mucho ya que rompió los moldes de una modelo convencional, mezclando su parte femenina con su lado más masculino y haciendo posible que las dos cosas fueran esencialmente bonitas. Ha sido un gran referente en la moda y a nivel personal, un gran ejemplo de lucha, siempre trabajando hasta el final y demostrando que era una mujer fuerte".Para ella, Bimba es eterna: "Creo que las personas no mueren mientras se las siga recordando, y a ella no la olvidaremos".

Rossy de Palma: "No estoy preparada para hablar de ella"

Rosy de palma y Bimba Bosé.

Cuando JALEOS se pone en contacto con la actriz (53), esta suspira y suelta: "Lo siento, pero no estoy preparada para hablar de ella en forma de aniversario. No puedo, no estoy lista aún. Tengo que ir poco a poco, necesito tiempo. Es muy bonito que se la homenajee pero el mío no puedo compartirlo aún". Ella pertenecía a su círculo más íntimo y el dolor todavía supura. Para ella Bimba es alguien inabarcable.

Fabiola Martínez: "Fue un espíritu guerrero y libre"

La mujer de Bertín Osborne (63) solo tiene palabras de halago hacia Bimba Bosé: "Siempre fue un modelo de imagen muy especial y su gusto por la moda y estilo ejerció influencia sobre aquello en lo que se involucraba, nunca pasó desapercibida". Para Fabiola Martínez (45), tras hacerse pública su enfermedad, su imagen se revalorizó: "Entonces fue cuando realmente consolidó ese espíritu guerrero, libre, personal y transgresor que siempre la caracterizó. Sin conocerla, sentí mucho su muerte. Son de esas personas que te transmiten que solo con su fortaleza pueden con todo".

Teresa Campos: "Fue singular y buena persona"

La presentadora malagueña (76) atiende encantada a este medio cuando sabe que el tema es de Bimba Bosé. Pese a contar en su haber con más de 40.000 entrevistas, cosas del destino ella nunca entrevistó a la modelo. Ni siquiera la conoció. Eso sí, cuenta divertida una anécdota del pasado: "Un día nos encontramos en el baño durante un acto y la saludé y pregunté cómo estaba y ella me dijo una frase que jamás olvidaré: 'Yo no pienso ponerme lo que me han quitado, son mis cicatrices de guerra'. Esa fuerza, esa admiración. Sentí su muerte, era alguien singular en la televisión y la moda. La recuerdo como buena persona".

Jorge Javier: "Ha dejado grandes cosas"

Jorge Javier Vázquez (47) nunca olvidará el día en que Bimba murió. Le marcó, pese a no conocerla personalmente. A lo mejor la conocía de otro modo: "Recuerdo que su muerte me impactó muchísimo. Si la veía muy fuerte, seguramente no conocíamos la seriedad de su muerte al cien por cien. Fue muy trágica, pero ha dejado grandes cosas".

Lolita Flores: "Tenía una personalidad muy Dominguín"

La hija de Lola Flores se vanagloria con JALEOS de conocer muy bien a la familia Dominguín-Bosé. En concreto, a Lucía Dominguín (60), la madre de Bimba. "Tuvo que ser un palo muy gordo para ella perder a una hija, yo no sé lo que es, pero debe ser duro. Todo el mundo la quería y eso se nota a día de hoy. Ella tenía una personalidad muy marcada, muy Dominguín y Bosé".

Concha Velasco: "Era luchadora y con garra"

Concha Velasco (78) no acostumbra a atender por teléfono cuestiones personales, pero es de esos personajes que cierran filas al tratarse de un icono como Bimba Bosé: "Fue una mujer luchadora, con garra y fuerza. Una tremenda pena su muerte".

Inés Ballester: "Fue libre y moderna"

Inés tras recibir la muerte de Bimba Bosé. RTVE

En la memoria de la televisión quedará por siempre una Inés Ballester (59) rota de dolor en Amigas y conocidas cuando tuvo que dar la trágica noticia. Ese día lloró amargamente, pero no porque conociera a Bimba -de hecho, nunca tuvo el placer-, sino por todas las mujeres que no han podido salir victoriosas: "Bimba era alguien maravilloso, libre y moderno. Transgresor. Esos son los valores que dejará".

Bárbara Rey: "Bimba era adelantada a su época"

La vedette (67) entiende de lucha, sabe lo que es caerse y levantarse. Conoce la negritud del ser humano y los malos trances. Cuando Bimba Bosé salía en televisión con su pañuelo rosa, expulsaba buenas cosas y entereza. Con este medio, Bárbara opina como mera espectadora: "Rompedora, con resistencia, fue una mujer adelantada a su época y muy fiel al carácter Bosé".

Amelia Bono: "Fue incansable y buena tía"

La hija de José Bono (67) y mujer de Manuel Martos (39) coge el teléfono y cuando se le expone el tema a tratar solo habla maravillas de Bimba: "Era alguien muy especial, muy humano, muy de verdad. Si tuviera que definirla sería incansable, buena tía y con las ganas de luchar hasta el último momento".

Ivonne Reyes: "Fue única y rompedora"

Al otro lado del teléfono la venezolana (50) aclara que ella no conoció nunca a Bimba, pero su impronta ha quedado sobrevolando los desfile y los talleres de moda: "Fue una mujer única y fuerte y solo puedo decir que todo el mundo habla muy bien de ella".

Sí, definitivamente lo más importante cuando alguien muere es conocer el legado que deja, esa estela que sobrevolará su esencia. No cabe duda de que algo debió hacer bien Bimba Bosé porque si las palabras tuvieran la capacidad de revivir, ella seguiría estando entre nosotros.

[Más información: Dora y June, el gen artístico de Bimba, heredado por sus hijas]