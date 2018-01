Bimba inmortal: las fotos más icónicas un año después de su muerte

Bimba Bosé falleció el 23 de enero de 2017 a los 41 años, sin embargo, el recuerdo de muchos ha conseguido que la modelo, actriz y cantante se conviertan en inmortal. Ya David Delfín, uno de los grandes amigos de esta arista, empapeló Madrid con una imagen de Bimba Bosé durante la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid junto al hastag #bimbaforever.

Esa fue la iniciativa que más se recuerda, pero no la única. Con esta etiqueta han sido muchos los amigos y compañeros de vida que han compartido algunas de sus imágenes más íntimas con Bimba. Dentro de estos, algunos de los más emotivos han sido Pelayo (31 años), Alaska (54) y Mario Vaquerizo (43), algunos de los que estuvieron más unidos a la artista.

Otro de los recuerdos más emotivos en honor a la modelo fue el que protagonizó hace poco tiempo su hija Dora (13). La joven emuló a su madre posando para la colección de la marca Davidelfín. Con este gesto, buscó transmitir el amor hacia sus dos seres queridos, quienes se fueron en muy poco tiempo.

Otro que no ha dejado de recordar a Bimba ha sido el que fue su pareja hasta el momento de su muerte, Charlie Centa (25). Dos meses después de su muerte, el que fuera novio de la modelo compartía en sus redes sociales instantáneas de los dos juntos. En una de estas aparecían los dos en ropa de sport en una tienda de gafas probándose uno de los modelos. Como no podía ser de otra manera, junto al texto aparecía el hastag #bimbaforever.

A este dolor también se sumó por esas fechas Miguel Bosé (61), el tío de la modelo. El cantante, que en ese momento se encontraba en plena gira de conciertos por Latinoamérica, compartió una imagen en su cuenta de instagram donde se le veía media cara junto al texto: "duele mucho echar de menos" en referencia a la que él llamaba como su "hija del alma".

El 1 de octubre, día que Bimba Bosé habría cumplido 42 años, muchos amigos quisieron rendirle un homenaje a la modelo. Como no podía ser de otra forma, Bibiana Fernández (63), a la que estuvo muy unida la artista, compartió una imagen a través de sus redes sociales en su recuerdo.

En la imagen aparecía Bimba posando para una sesión junto al mensaje: "Felicidades princesa te deje para el final, tenía una cita con mi madre, si la ves dile que la quiero, una siempre tiene la sensación de que nos faltaron te quiero, en el momento no nos damos cuenta de lo que nos perdemos, invítala a beber yo me tomaré un tequila por vosotras, por hoy ya está bien, hay días que duelen #bimbaforever. Posdata duelen pero tomaré una copa o más quiero que me vean bien el dolor forma parte de la vida".

Asimismo, estas navidades la familia Bosé se reunió en la que era la primera navidad sin la modelo. Como no podía ser de otra forma, la familia la quiso recordar con la misma alegría que ella desprendía en vida, consiguiendo unas fiestas emotivas pero felices. En esta ocasión el clan celebró una fiesta de disfraces para cumplir así una de las últimas voluntades de la arista.

