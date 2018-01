Dora y June, el gen artístico de Bimba, heredado por sus hijas

Bimba Bosé se crio rodeada de artistas. Vivió entre la irreverencia y el virtuosismo. Junto a su familia, la que le vino dada y la que ella misma eligió, agitó el mundo de la pasarela, la música y los escenarios.

Crearon un equipo, capitaneado por ella, con la naturalidad como el principio de su esencia. Hoy, a punto de cumplirse un año de su muerte, ese mismo equipo -su familia- le recuerda. Durante este tiempo, han sobrellevado la pérdida recordándola y apoyándose entre ellos.

Dora Postigo (13 años), su hija mayor, sigue la estela que le dejó su madre en el mundo de la moda. Durante este año, la joven le ha rendido homenaje con la música y el modelaje. Como Bimba, se puso delante de la cámara de Gorka Postigo y posó con los diseños de David Delfín. El mundo conoció la voz de Dora cuando publicó un vídeo cantando junto a su madre. Desde entonces, no ha cesado en su pasión.

Dora y June, el apoyo de la música

Fue en junio de este año cuando se subió a un escenario para cantar. Lo hizo junto a su padre Diego Postigo (43) y su hermana pequeña June (6), que demostró el talento que viene dado por su familia. Este año la primogénita de Bimba también ha participado en el Festival Internacional de Jazz con su grupo de la escuela de música creativa: Creativa Music Big Band. Parece que la música ha sido un elemento sanador para Dora que ha participado activamente en sus cuentas de música en Instagram y YouTube haciendo versiones de clásicos como Ain’t No Sunshine.

Dora Postigo y Bimba Bosé cantando al piano.

La joven despedía el año en Instagram con un mensaje muy especial. Decía adiós a este año de partidas. "Queridísimo 2017, ya era hora de que te fueras, aunque no has sido mi mejor año has estado lleno de cosas buenas, gente nueva y muchísimos viajes y experiencias que te prometo que no olvidaré… gracias por todos esos momentos con mis amigos y familia y por toda esa gente que ha llegado en este maravilloso año y me ha cambiado la vida, ahora por favor vete y nunca vuelvas", escribía en la red social.

Con el mismo carácter que su madre y con la irreverencia al frente, las niñas han tenido que enfrentarse a los ataques de los medios y las redes este año. Ocurrió cuando Dora publicó una imagen de su hermana pequeña después de raparse el el pelo. La benjamina aparecía con un corte que recordaba a su madre, con la misma personalidad que le viene dada. "Mi hermana se cortó el pelo porque le dio la gana", aseveraba la joven.

La pasión por la música es el trazo de unión entre Dora, su padre y su hermana. Han publicado vídeos en los que se les puede ver a los tres cantando, disfrutando de las vacaciones y de los encuentros familiares. Diego Postigo vive ahora con las dos pequeñas, y con ellas disfruta de los momentos más sencillos de la vida en familia. El que fue marido de Bimba durante siete años, estuvo con ella durante su enfermedad. Aunque ya no mantuvieran una relación sentimental, sí lo hacían por amistad y por sus hijas.

Los hombres de Bimba

Este año, Diego Postigo ha hecho oficial su relación con la actriz Bárbara Lennie (33). Aunque la relación empezó a finales de 2016, la pareja no había aparecido junta hasta este año. Ambos publican fotografías juntos, del otro o incluso instantáneas familiares con las pequeñas Dora y June, en las redes sociales. Tan seria es la relación que ya posan juntos con las hijas del cineasta en algún photocall. Comparten fotografías y celebraciones. Según parece la relación está más que afianzada e integrada entre la familia y los amigos.

Charlie Centa (25) estuvo con Bimba durante los años más difíciles de la modelo. Le acompañó cuando el cáncer no daba tregua y ella luchaba con la alegría como cabecera. Cuando ella murió, él empapeló la capital madrileña, junto a David Delfín, con fotografías de la modelo para rendirle homenaje. Ahora, sigue alejado de los medios de comunicación y comprometido en sus proyectos.

Charlie Centa y June en Sotogrande. Instagram

Activo en las redes sociales -menos que hace un año- nunca expone en exceso su vida privada. Sí lo dedica a honrar la imagen de Bimba de vez en cuando. Se ha convertido en un gran apoyo para las dos niñas de Bimba y Diego Postigo. Vive en Madrid para estar cerca de ellas. En su Instagram ha publicado varias instantáneas con las dos pequeñas. Las última, eran fotografías junto a June en Sotogrande, lugar donde vivieron los últimos años de la madre de las chicas. También se le ha podido ver en la celebración del trece cumpleaños de Dora. El modelo y DJ le dedicó unas palabras en el que fue el primer cumpleaños sin su madre. "Feliz cumpleaños mi Dorita, te quiero to the moon and back", escribía Centa.

Los problemas de su abuela

Durante este año, Lucía Bosé (86) se ha visto envuelta en problemas judiciales. La Fiscalía pide dos años de cárcel para la abuela de Bimba por apropiación indebida de un dibujo de Pablo Picasso. La Chumbera, como se llamaba la obra, pertenecía a una empleada del hogar. Sin embargo, la actriz puso a subasta el dibujo y lo vendió por 198.607 euros, dinero que no dio a las herederas de la empleada.

Nieta y abuela en 2012. Gtres

Su madre, Lucía Dominguín (60), es una de las caras menos visibles de la familia pocas veces se ha dado mucho protagonismo. Este último año lo ha pasado en Valencia junto a su hermana Paola (57). No habla delante de los medios ni tiene redes sociales de Bimba ni de cómo han sido estos doce meses sin ella. Su hermano, Miguel Bosé (61), sí le dedicó unas palabras a su sobrina en enero de 2017 y ahora se refugia en el trabajo y en sus cuatro hijos.

Gorka Postigo fue uno de los fotógrafos fetiche de Bimba. La retrató en numerosas ocasiones como ahora lo hace con sus sobrinas. Sigue inmerso en su profesión, este año ha continuado plasmando a modelos para las revistas.

