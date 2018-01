Laura Escanes, víctima de acoso sexual en las redes

Laura Escanes (22 años) no puede vivir sin las redes sociales ni sin sus fieles seguidores, quienes la apoyan en todo momentos y están atentos a sus perfiles virtuales para que no se les escape ninguna nueva fotografía a la que dar 'me gusta' al instante. Sin embargo, en el mundo de los influencers, la exposición continua y el alcance de sus publicaciones hace que no siempre sean personas con buenas intenciones las que dediquen mensajes a las it-girls, y algunos, como en el caso de Escanes, han sobrepasado los límites.

La mujer de Risto Mejide (43) siempre está activa en sus perfiles y suele mantenerse muy cercana con sus seguidores. A estos les dedica contenidos, vídeos e Instagram Stories donde les narra su día a día, sus preocupaciones y vivencias mientras habla a la cámara con naturalidad. Precisamente, aprovechando una de esas imágenes, algunos usuarios escudados en el anonimato y la distancia que permiten las redes sociales dedicaron frases en un tono y una intención nada agradable hacia la joven.

Captura de las Stories de Laura Escanes.

"Cómo me gustaría mordisquear esos labios" o "daría lo que fuera por verte las tetas", eran algunas de las frases que Laura ha querido mostrar para hacer una denuncia pública ante sus fans, para que el mundo sea consciente de que el acoso sexual también llega por vía virtual. El descaro de estos usuarios no cesó y tras varios vídeos colgados seguía recibiendo mensajes de ese tipo: "Cómo me excita que metas tu manita en el escote", en referencia al gesto que la influencer suele hacer sobre su cuello cuando se expresa ante la cámara.

Afortunadamente, esta clase de personas que perturban la tranquilidad de la joven representan un porcentaje muy pequeño en el conglomerado de mensajes que recibe al día. De hecho, nada más publicar en Twitter la prueba del acoso sexual que recibe, una multitud de seguidores le mostró su apoyo y le advirtió de que debería denunciar el caso ante la policía y que sus autores no quedaran impunes.

Bien de acoso sexual. No lo bloquees, denúncialo porque realmente es ciberacoso. Las cosas por su nombre. — Maria Morales (@Maria_Delabuena) 14 de enero de 2018

Denúncialo a ver si así se le quitan las ganas de seguir acosando y haciendo el inútil. — Ana Jiménez (@Littlebug90) 14 de enero de 2018

Publica el nombre y denuncia su cuenta. Lo más seguro es que acose a más mujeres... — María G De Faría (@Magadefaria) 15 de enero de 2018

El acoso sexual se está convirtiendo en la peor lacra de la sociedad, que además no distingue entre sectores sociales, países o estatus, por lo que nadie está a salvo de estos ataques a la dignidad. Desde los escandalosos e interminables casos que se han hecho públicos en Hollywood hasta el mundo de la moda donde fotógrafos como Mario Testino o Bruce Weber también han sido acusados de acoso sexual tras décadas de intachable reputación. Pero, como muestra Laura Escanes, no hay que irse tan lejos ni a niveles tan vip para ser testigo de que es un asunto serio y todavía difícil de frenar.