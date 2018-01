A Belén Esteban nadie le ha bajado el sueldo, ha estado negociando una subida

Jorge Javier Vázquez (47 años) estrenaba ayer en el Teatro Rialto de Madrid el musical Grandes Éxitos, donde vuelve a cantar para su público. El teatro, con capacidad para mil personas, estaba lleno. Ochocientas personas pagaron religiosamente por su entrada y abarrotaron las gradas del teatro. Solo un pequeño porcentaje del público, reducidísimo, eran invitados.

Entre ellos, Belén Esteban (44), la mujer del momento tras la polémica portada de Lecturas en la que se afirmaba que pretendían bajarle el sueldo e incluso prescindir de sus servicios. Según ha podido saber JALEOS de fuentes de Mediaset fue Belen quien pidió un aumento de sueldo al renovarse su contrato con la Fábrica de la Tele, y aunque hay algunos flecos por resolver, al cierre de estas líneas podría haberlo conseguido.

Paolo Vasile durante la presentación del espectáculo. Gtres

El propio Paolo Vasile (64), sentado solo una fila por delante de Belén confesaba a JALEOS al ser preguntado al respecto: "Claro que tenemos Belén para rato, y no para toda una vida, sino para varias vidas si es preciso". La madre de Andrea Janeiro (18), aunque no quiera seguir hablando de su hija, y muy poco de su ex y Campanario "sé que está mejor", manifestó, sigue siendo un valor en alza para la cadena de Fuencarral.

Belén Esteban da su opinión sobre el "ligue torpe e insistente"

Durante las dos primeras semanas de enero, aparte de haber estado negociando su contrato sin representante, se ha tomado unos días de descanso, en los que ha tenido tiempo para estar al tanto de la actualidad no estrictamente corazonera. Así, demostró que está bien informada y habló de la polémica de suscitada tras la firma del manifiesto francés que ha llamado puritano al #Meetoohollywodiense, la denuncias masivas de actrices contra acosadores, un tema que ha causado honda controversia, abordado en EL ESPAÑOL por Lourdes Garzón.

Belén no está de acuerdo con las tesis expuestas por la actriz francesa quien suscribió que la "La violación es un crimen, pero la seducción insistente y torpe no es un delito…no hay que confundir los intentos de ligar con el abuso sexual". Belén, más proclive a hablar de cualquier tema que de sus subidas o bajadas del sueldo afirmó: "Me parece muy bien y me gusta que la gente de Hollywood que ha sufrido acoso sexual haya tenido la valentía de decirlo, sinceramente...Lo de ligar está muy bien, pero ligan dos, no solo uno, y hay que saber donde está el límite que es respetar al otro, sin pasarse. El límite está donde la otra persona lo quiera poner. Y hay que respetar esa voluntad. No valen las excusas".

Belén tiene noticias que muy pronto sabremos, y un proyecto importante. Cuando se le pregunta si está ya preparando la boda se le ilumina el rostro, la respuesta se la guarda para su programa, pero según hemos podido saber, vive su mejor momento con Miguel.

Con respecto a Jorge Javier, alabó su trabajo, y confesó que ella, pese a tener experiencia cinematográfica por su trabajo en Torrente, jamás se atrevería "a subirse a un escenario, eso es demasiado serio".

María Lapiedra: "Me gustaría ir con Marc y con Gustavo a Supervivientes"

La otra estrella de la noche fue sin ningún género de dudas María Lapiedra (33), quien dio el golpe, tapada hasta el cuello con una sudadera de Adidas que combinó con unos pantalones beige y zapatos a juego. Ella y Gustavo González (52) entraron por separado, pero al finalizar la noche se marchó con él , perseguidos por los paparazzi. Se sentaron juntos en el teatro y se mostraron muy acaramelados en algunos momentos en el vestíbulo.

Maria Lapiedra en la presentación de 'Grandes éxitos'. Gtres

Hubo quien interpretó esta salida pública de la pareja como una prueba de amor de ambos, aunque no posaran juntos en el photocall: "Yo sí lo hubiera hecho, pero él dice que no quería montar el espectáculo", comentaba María, "porque si nos hubiéramos hecho la foto aquí luego saldríamos tranquilamente sin los fotógrafos siguiéndolo. No me molesta que no quiera posar conmigo. Ambos pensamos de forma diferente, pero si no lo entendiera a él, ya habríamos cortado hace ocho años".

Añadió también que tiene pensado instalarse a vivir definitivamente con Gustavo. "En principio tenemos la casa donde estaremos juntos, pero primero me voy a Supervivientes. No creo que Gustavo vaya a la isla. Marc igual sí concursa, pero imagínate, la convivencia sería fatal. Si en casa era mala, imagínate allí sin comida. La verdad es que me gustaría estar en la isla con los dos, los tres juntos. En Supervivientes estaríamos muy divertidos los tres allí".

Risto Mejide huye al oír la palabra bebés

Por supuesto, había que preguntar a Lara Álvarez (31) sobre la avalancha de visitantes "Lapiedranos", y ella, muy preparada y profesional respondió : "El programa está preparado para cualquier perspectiva posible, Supervivientes descubre fuera del personaje, a las personas, a los aventureros, a los luchadores. A mí no me parece mal, me parece estupendo que venga cualquier persona que quiera pelear por el concurso".

Lydia Lozano fue una de las invitadas más elegantes, junto con un impecable Risto Mejide (43) que nos habló de lo bien que escribe Laura Escanes (21), de quien sigue enamoradísimo "os vais a sorprender mucho, no es lo que se espera de una persona que se ha hecho famosa en las redes sociales. No ha venido porque estaba precisamente escribiendo su libro". El comunicador y publicista, presentador de Chester en Cuatro, comienza ahora con Got Talent , "si no quieres caldo toma dos tazas", dijo de buen humor, huyó cuando se le preguntó si tiene planes de ser padre pronto junto a Laura Escanes.

[Más información: Gustavo González: "Me encantaría tener un hijo con María Lapiedra"]