La chirigota de Cádiz, acusada de ridiculizar a Andrea Janeiro, se defiende

"No hay intención de ridiculizar. Quien diga eso no entiende el significado". La chirigota de Cádiz de este año llamada Una corrida en tu cara se defiende de las acusaciones; ellos no han querido humillar a nadie. En su trabajo no hay maldad. "La niña de Jesulín (44 años) y de Belén Esteban (44), tiene toda la cara como una papa nueva. Ya no está pixelada y la niña es horrenda. Si yo fuera su padre la dejo borrosa hasta los treinta", comienza esta chirigota con el fondo de la melodía Te necesito toa, la canción con la que su padre probó suerte en el mundo de la música.

Se presenta al Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz y los creadores de la letra y el director se han inspirado en el que ha sido uno de los personajes revelación del año 2017: Andrea Janeiro Esteban (18).

Belén Esteban junto a su hija Andrea. Gtres

Su mayoría de edad provocó que su rostro fuera despixelado y los organizadores de las míticas chirigotas no han pasado por alto este filón mediático con su afilada ironía y sentido del humor: "Y dice Belén Esteban que ella es muy responsable y muy buena, que la ayuda mucho en casa, que está todo el día haciendo faenas, que es muy buena muchacha, y muy limpia la chiquilla, habrá que verla mojando sábanas sin barbilla".

Hay quien, centrándose en las palabras y descontextualizando el enclave de humor y disfraces que se respira estos días en Cádiz, ha visto una clara humillación hacia la hija de Jesulín de Ubrique. JALEOS se ha puesto en contacto con uno de los chirigoteros que componen la escenificación. ¿Estaba en su ánimo ridiculizar, como se ha llegado a decir? "No, nuestra intención nunca es ridiculizar a nadie. La chirigota utiliza el humor y el sarcasmo, pero desde el buen rollo".

Esta chirigota llega en un momento en el que Andreíta ha pedido a través de un comunicado seguir siendo un personaje anónimo: "Con motivo de la presión mediática a la que me estoy viendo sometida, muy especialmente desde que alcancé la mayoría de edad, quiero pedir públicamente a los medios que pongan fin a dicha situación y a la vulneración de mis derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen". ¿Qué tendrá que decir Belén Esteban?