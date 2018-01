El drama de Jesulín en su 44 cumpleaños: Campanario de psiquiátrico y un secreto

No hay motivos para ninguna celebración en casa de Jesús Janiero. Solo se respira hermetismo, nada se sabe acerca de cómo planea celebrarlo el torero, si es que lo festeja. Casi todos los medios de comunicación se aúnan en la misma información: están siendo los peores meses, la peores semanas y nefastos días del diestro. El peor momento de su vida. Su esposa María José no solo no mejora, sino que su estado es delicado.

Cerró el año ingresada en el Hospital Nisa de Sevilla, el que se convirtió en el octavo ingreso de la archienemiga de Belén Esteban (44) desde que el pasado verano lo hiciera en una clínica psiquiátrica de Málaga. Ahí comenzó un viacrucis emocional para Jesulín, quien siempre la ha apoyado y visitado a todas horas, depositando toda su fuerza y energía. Al principio el torero se mostraba esperanzado por la recuperación de su mujer, pero un ingreso tras otro fueron minando su fortaleza.

La honda tristeza que siente el padre de Andrea Janeiro (18) solo se podría ver solventada con el divorcio de María José como única opción a sus problemas. Este fin de semana, Diego Arrabal apuntaba en Viva la vida que Jesús "no habla con nadie, no se fía de nadie, está cabizbajo… En definitiva, está tocando fondo".

Un abismo que se puso de manifiesto hace unas semanas cuando Jesulín de Ubrique increpó a un reportero de Socialité. En definitiva, 2018 no ha empezado bien para la familia Ubrique-Campanario. Son las horas más bajas para Jesús Janeiro. ¿Qué habrá pedido al soplar las velas?

Situación "complicada" en su casa

Jesulín y María José Campanario. Gtres

"Están pensando en ingresarla de nuevo porque no ha conseguido superar su problema", aseguraban este lunes en el programa Sálvame acerca de una posible nueva recaída de María José Campanario (38 años). Todo parecía indicar que los primeros días del año la fibromialgia y ansiedad daban un respiro a la odontóloga, leve pero certero, y pasaba el día de Reyes junto a sus hijos, desembalando regalos como una familia feliz.

Campanario, Jesús Janeiro (44) y sus pequeños, por fin juntos después de haberse tomado las uvas separados. Sin embargo, la felicidad habría durado poco en la casa de María José. Según anunció el programa vespertino de Telecinco, la familia estaría muy preocupada y se estaría planteando ingresar de nuevo a Campanario. No solo eso, de puertas para adentro del hogar familiar estaría ocurriendo una situación "complicada por muchos motivos", como desveló el periodista Kike Calleja: "Ingresó antes de Navidad porque estaba muy nerviosa. El motivo es que ella está viviendo una situación muy complicada en su casa por muchos motivos de gente muy cercana a ella". ¿De qué problema se trata?

Sea como fuere, un ingreso más, un doloroso distanciamiento más de su familia. Si bien el 6 de enero todo era algarabía en casa, este día 9 sería el más triste para Jesulín de Ubrique. Cumple 44 años y todo indica a que soplará las velas hundido, al límite de sus fuerzas y sin su mujer.

