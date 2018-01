De la tele a hacer las uñas: Makoke se pasa a esteticién

Makoke (47 años) se embarca en una nueva aventura profesional. La exmodelo vuelca ahora su ambición laboral en un nuevo proyecto en el que también está involucrado su hijo mayor, Javier Tudela Jr.

La mujer de Kiko Matamoros (47) está a punto de inaugurar un centro de uñas especializado en la estética y el cuidado con todo tipo de tratamientos para las manos. El establecimiento podría ser uno de los grandes comercios de estética de Majadahonda.

El comercio se llamará Preppy Attitude, según ha anunciado ella misma en sus redes sociales. En él, Makoke planea ofrecer todo tipo de tratamientos estéticos relacionados con las uñas.

Madre e hijo han elegido el municipio madrileño de Majadahonda para ubicar su nuevo negocio. Ambos conocen bien el lugar, allí Makoke es propietaria de tres activos en este mismo municipio, donde también vivió con su exmarido, el empresario Javier Tudela.

Makoke ha anunciado el nuevo proyecto en su cuenta de Instagram. "Empezaaamossss con mucha ilusión!!!!! Mañana apertura!!", ha escrito en la publicación de la red social. El centro estético ya tiene página web oficial donde se pueden ver los precios de cada tratamiento. El valor de los servicios oscilan desde los 15 euros -por un esmaltado de uñas permanente- hasta uñas de gel con extensión por 30.

No sólo ofrecen tratamientos para las uñas -de pies y manos- los interesados podrán también ponerse extensiones de pestañas y "presumir de una mirada de película" como dictan en la página web oficial.

Poco habrá que esperar para visitar el centro de uñas. La inauguración está prevista para este miércoles 17 de enero. Los dueños presumen de apertura e invitan a quien quiera asistir. En el portal online está la opción inscribirse para poder asistir a la inauguración. Para poder asistir, los visitantes tendrán que poner su nombre y apellidos, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

La exmodelo no está sola en el negocio, su hijo mayor también se muestra muy involucrado ayudando a su madre. Según parece Javier Tudela ha estado arreglando la fachada exterior del edificio y limpiando el lugar. También lo hace la pareja del joven que ha estado ayudando a la familia en la adecuación del establecimiento. "Empezamos con mucha ilusión", ha escrito la mujer de Kiko Matamoros en sus redes sociales.

No extraña que la exmodelo se embarque en un nuevo episodio profesional. Acostumbrada a moverse en el mundo empresarial, hace un año anunció el nacimiento de una nueva empresa, esta vez, especializada en la organización de bodas. La abrió, junto a su socia Lucia, poco tiempo después de su propia boda. Sin embargo, la página web de la empresa ya no está disponible, no existe el portal que en su día presentaba el nuevo negocio Makoke.

Ahora que Kiko Matamoros ha abandonado -de forma definitiva- su colaboración en Sálvame la pareja busca nuevos proyectos e ingresos. Los problemas con Hacienda también podrían ser algunas de las razones por las que el excolaborador y su mujer se han volcado en otro proyecto que podría ser ahora su nueva fuente de ingresos.