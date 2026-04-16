Esta firma madrileña tiene los vestidos de invitada que vas a ver en todos los eventos

En el universo de las invitadas hay nombres que no solo destacan, sino que definen tendencia. MATTUÎ Collection es, sin duda, uno de ellos.

Una marca made in Spain que ha sabido posicionarse con una identidad sólida, refinada y profundamente contemporánea, reinterpretando el concepto de invitada desde una mirada elegante pero actual.

Detrás de esta firma española están Marta Fuentes y Paqui Serrano, dos mujeres que decidieron dar un giro radical a su trayectoria profesional para apostar por una visión compartida.

Es decir: crear una marca capaz de elevar el concepto de 'look de invitada' a una categoría mucho más sofisticada, consciente y aspiracional.

Dos modelos de MATTUÎ Collection.

Así, en 2019 germina la idea y, en pleno 2020 (cuando el mundo parecía detenerse), lanzan su primera colección.

Pequeña, sí; pero con una identidad tan clara que el éxito no tardó en llegar. Y no, no era casualidad. MATTUÎ Collection nace con una premisa muy definida: diseñar piezas que no solo sigan las tendencias, sino que dialoguen con ellas desde la elegancia atemporal.

Otro vestido de MATTUÎ Collection.

Sus colecciones beben de la actualidad, pero huyen de lo efímero. Cada prenda está pensada para acompañar momentos importantes como bodas, celebraciones, eventos y, al mismo tiempo, para trascenderlos. Porque una invitada MATTUÎ no busca simplemente ir bien vestida; busca dejar huella.

Hay algo especialmente poderoso en el ADN de la marca, que es su estructura. Un equipo formado íntegramente por mujeres, alineadas bajo una misma filosofía de trabajo, donde la exigencia, el detalle y la sensibilidad estética marcan el ritmo.

Esta coherencia interna se traduce en colecciones con carácter, donde cada patrón, cada tejido y cada caída tienen sentido.

La producción, íntegramente realizada en España, no es solo una decisión logística, sino una declaración de principios. MATTUÎ apuesta por la artesanía local, por los talleres que entienden el oficio y por un proceso cuidado de principio a fin.

En un momento en el que la moda rápida domina el mercado, esta elección posiciona a la firma en un lugar mucho más consciente y comprometido.

Otro vestido de la firma.

¿El resultado? Diseños que combinan estructura y fluidez, colores que capturan la luz y siluetas que realzan la belleza natural de quien los lleva.

No es extraño, por tanto, que perfiles como Marta Lozano (30 años), María García de Jaime o Lucía Páramo hayan confiado en la marca para algunos de sus momentos más especiales. MATTUÎ no solo viste; construye imagen.

En apenas unos años, la firma ha pasado de ser una apuesta valiente en plena incertidumbre a convertirse en una de las marcas de referencia para invitadas en España.

Y lo ha hecho sin renunciar a su esencia, elegancia sin artificio, tendencia con criterio y una feminidad que no necesita excesos para imponerse.