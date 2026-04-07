El trench de marÁvic con el que Mery Turiel ha dado la lección de estilo definitiva en Nueva York

Hay prendas que a una se le quedan grabadas en la retina. Y eso es lo que ha pasado con una de las gabardinas que ha lucido Mery Turiel (33 años) durante estas vacaciones de Semana Santa.

La influencer, una de las pioneras en su sector, ha viajado unos días a Nueva York donde ha vuelto a dar una lección de estilo. La prescriptora de moda ha demostrado que se puede ir cómoda y sencilla para hacer turismo, sin dejar de lado las tendencias.

Para una mañana, en uno de sus barrios favoritos en la ciudad de los rascacielos, ha elegido un look simple formado por camiseta básica de algodón en color blanco y vaqueros oscuros de tiro medio.

Mery Turiel con una gabardina de firma española. Instagram

La prenda que claramente ha elevado su estilismo ha sido el abrigo, o mejor dicho el trench. Se trata de un diseño de corte recto, hombro marcado y largo casi hasta los tobillos que se aleja de la clásica gabardina y se acerca a la nueva silueta column coat que han abrazado las firmas de lujo.

Las rayas, anchas y muy gráficas en tonos amarillo y berenjena, estilizan la figura. Presenta cierre frontal con botones ocultos y dos bolsillos con solapa en el delantero.

Es el modelo Florina Trench de la firma española marÁvic. Se puede encontrar en la web de la firma por 245 euros.

Para completar el look, Mery Turiel ha llevado, a modo de bandolera, el Kelly mini de Hermès en marrón chocolate. Su tamaño aparentemente poco práctico -solo caben el móvil, una tarjeta y una barra de labios- ha sido suficiente para la influencer.

La joyería sigue la misma línea de discreción calculada. Un reloj metálico de aire clásico y varios colgantes finos en capas aportan brillo sin competir con las rayas del abrigo.

Modelo Florina Trench de marÁvic.

En las manos, manicura natural; en el rostro, maquillaje casi invisible. La estética clean se impone.

La fórmula del éxito es por tanto mezclar básicos impecables, una única prenda protagonista y un bolso mini de alto deseo.

Sobre marÁvic

Es una firma de moda española muy joven que en pocos años ha pasado de ser una marca casi artesanal a convertirse en objeto de deseo en redes sociales.

Su terreno natural son las chaquetas, sobrecamisas y blusas de aire masculino, pero con cortes muy pensados para favorecer la silueta femenina.

La firma defiende el made in Spain y la producción de proximidad en talleres locales, alineándose con el discurso de slow fashion y de colecciones atemporales que se renuevan por detalles, colores y tejidos, más que por cambios radicales de tendencia.