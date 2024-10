Lucía Rivera lleva el 'total look' de Sandro que querrás en tu armario esta temporada y las siguientes

La reconocida modelo Lucía Rivera (26 años) vuelve a ser tendencia, y esta vez lo hace con un conjunto que no puede faltar en tu colección. Si eres fanática del denim, estás de suerte, porque este look no solo es actual, sino también una inversión atemporal. Como bien sabemos, el denim es siempre tendencia y nunca desaparece, manteniéndose como un imprescindible en cualquier guardarropa año tras año.

Lucía ha apostado por un total look denim que ha captado todas las miradas, y lo ha encontrado en la exclusiva firma parisina Sandro, una marca que destaca por su elegancia y estilo contemporáneo. Este conjunto de denim, compuesto por una chaqueta de corte perfecto y unos shorts, es ideal para cualquier ocasión, ya sea para un día casual o una salida más sofisticada. Lo que realmente lo hace único son los detalles en cuero marrón que contrastan de forma exquisita con el clásico azul denim, añadiendo un toque moderno y chic al conjunto.

La chaqueta de manga larga es de corte recto, cuello de camisa de cuero y lleva bolsillos con solapa. Se cierra con botones dorados. Es de algodón procedente de la agricultura orgánica, un sistema de producción que no permite el uso de pesticidas, preserva la biodiversidad y prohíbe los OMG. Está disponible de la talla 34 a la 42 y su precio es de 345 euros.

Lucía Rivera con total look de Sandro.

Completa el conjunto el pantalón corto a juego con pespuntes en contraste, cinco bolsillos y trabillas en la cintura. Su precio es de 185 euros.

Este diseño no solo es perfecto para la temporada actual, sino que también promete ser una opción estilosa para las temporadas venideras. Además, el denim es versátil y resistente, lo que significa que podrás combinar estas piezas fácilmente con otros básicos de tu armario para crear looks diferentes y siempre a la moda. Si estás buscando un conjunto que combine tendencia y funcionalidad, el total look denim de Sandro es, sin duda, la elección perfecta.

Lucía Rivera ha combinado su outfit con unas botas altas de caña ancha y tacón de madera para darle un punto chic.