Lourdes Montes tiene el vestido camisero más cómodo y veraniego: con aire ibicenco y de algodón

"24 horas maravillosas en Ibiza gracias a Adlib Ibiza. Un año más sus diseñadores apuestan por la tradición, la originalidad y la belleza. Gracias por contar con nosotros y enhorabuena por hacerlo perfecto", ha publicado, en las últimas horas, la empresaria Lourdes Montes (40 años) en su red social Instagram.

Conviene recordar que, el pasado fin de semana, se celebró la pasarela anual de Adlib Ibiza. En concreto, su 53ª edición, conmemorando la riqueza del patrimonio de la isla y el 25º aniversario desde que Ibiza lo fuera nombrada. Las propuestas de moda se basan en la esencia de Ibiza, con piezas artesanales, hechas a mano y un fuerte componente sostenible.

En esta ocasión, la diseñadora fue como invitada, junto a su marido, Francisco Rivera (50). Montes cuenta en su haber con una gran proyección y reconocimiento en el mundo de la moda. No en vano, en 2017 creó su propia firma, Miabril. Por este motivo, no es de extrañar que todo lo que luce Montes se convierta en tendencia.

Es lo que ha ocurrido a raíz de una de sus últimas publicaciones de Instagram. La empresaria ha lucido un vestido de la prestigiosa firma Vintage Ibiza, una de las 14 marcas que presentaron su colección. En las dos instantáneas que comparte Lourdes -ambas junto a su razón de amor, Francisco-, se la ve lucir un vestido camisero ideal.

"Abotonadura frontal. Cuerpo íntegramente forrado. Falda con forro hasta la rodilla. Fabricado en Ibiza", es la sucinta descripción que aporta la web de la firma. Cuesta 205 euros. Está disponible en color blanco y en diferentes tallas.

El diseño está confeccionado en un "precioso algodón batista troquelado y bordado. Adornado con varias puntillas de algodón. El vestido incluye un cinturón del mismo tejido que acentúa la cintura y estiliza la figura".

Las reacciones a la publicación de Lourdes Montes no se han hecho esperar en su muro. "Me encanta el vestido", "No se puede ser más elegante", "Qué piernas más bellas tienes", "Hoy sí has acertado al elegir tu look, sigue así. Vas muy guapa".

Alberto Serra Ramírez y José Antonio Mari Schroder son los creadores de la marca Vintage Ibiza, con sede en San Jorge (Ibiza). En 2008 presentamos nuestra primera colección bajo el nombre comercial Ibiza Habitat. En 2011 cambiamos el nombre comercial a Vintage Ibiza.

"Desde nuestro inicio hemos procurado crear un estilo propio inspirándonos en la moda ADLIB y basándonos en calidad y comodidad. Nos implicamos durante todo el proceso de fabricación y diseño", reza el apartado Sobre nosotros de la marca.

En 2017, Montes fundó su propia firma de vestidos flamencos, Miabril. En ella, apostó por telas cómodas para que los vestidos sean lo más prácticos posibles. "Nuestra propuesta son vestidos ligeros, de lino, que no pesen", desveló en EL ESPAÑOL, y añadió: "Hemos apostado por tonos suaves, empolvados y blancos".