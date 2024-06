Gabriela Guillén, "en paz" y "conciliadora" tras el acuerdo con Bertín Osborne: una frase clave y su pacto de silencio

Este pasado miércoles, 12 de junio, fue un día importante, marcado en rojo en el calendario de la expareja formada por el cantante Bertín Osborne (69 años) y la esteticista Gabriela Guillén (32). Al filo de la una del mediodía, y de forma totalmente sorpresiva para la gran mayoría, Osborne y Guillén hicieron llegar un comunicado conjunto a los medios de comunicación.

En el escrito, el artista reconoce, por primera vez, la paternidad del hijo de Guillén, al tiempo que confirma que se ha equivocado, que desea enmendar su error y que se hará cargo económico de todo cuanto el menor necesite. Mostrando "la máxima responsabilidad con este menor", el exmarido de Fabiola Martínez (51) "ha considerado imprescindible poner fin a una situación que no era beneficiosa".

"Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo", agregó Osborne en el escrito. La rúbrica de Gabriela hace entender que, por fin, tras meses convulsos, de reproches y desatenciones, ambos han alcanzado, al menos, un entente y cierta cordialidad.

Primera imagen de Gabriela Guillén, tomada este jueves, 13 de junio, en Madrid. Gtres

Llama poderosamente la atención que Guillén, a los pocos minutos de publicarse el comunicado, reaccionara aseverando que no tenía constancia de que el escrito hubiera visto la luz. En las últimas horas, en sus redes sociales, ha posteado: "No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, hipocresía, la traición, el egoísmo y la falta de respeto".

Un enigmático mensaje al que EL ESPAÑOL ha tratado de dar sentido a través de dos personas próximas a la paraguaya. Ese mensaje bien podría ir dirigido a las personas que, según el entorno de Guillén, habrían mal asesorado a Osborne todo este tiempo.

Por otro lado, sostiene quien está capacitado para hacerlo que Gaby -como la conocen los suyos- estaba al tanto de que el comunicado iba a ver la luz, pero no sabía cuándo. Ella y Bertín, a través de una tercera persona, nunca directamente, llevaban "semanas" acercando posturas y barajando una "solución privada".

En efecto, la persona que ha intermediado y ha conseguido reducir al mínimo las diferencias entre Bertín y Gabriela es el empresario José Luis López El Turronero (60). José Luis, gran amigo de la expareja, ha logrado que Bertín y Gaby sellen la paz en lo esencial: el bienestar de su hijo. Desliza una fuente amiga y muy cercana a Guillén que ella está "en paz" y "muy conciliadora".

Bertín Osborne, en una instantánea captada en Sevilla, en octubre de 2023. Gtres

Quiere "olvidar el pasado", hacer borrón y cuenta nueva y ver qué le depara esta nueva etapa con Bertín. Existe una frase o suerte de idea en la que las fuentes consultadas confluyen: Gabriela y Bertín siguen sintiendo el uno por el otro, eso no cambia de súbito. "Quién sabe si después de todo vuelven", aventura una persona que los conoce y asevera que ambos estuvieron "muy involucrados".

El haberse allanado Bertín, y reconocido la paternidad -la periodista Beatriz Cortázar ha informado que el artista admitió su paternidad ante el juez este pasado miércoles a las 12:55 de la mañana-, no quiere decir que el proceso judicial se paralice: seguirá su curso, pero de mutuo acuerdo.

También se traslada a EL ESPAÑOL que las partes han llegado a un pacto de silencio y, pasado el interés mediático, hablarán y se verán personalmente. En esa línea, Bertín ha mostrado "ganas" de conocer al bebé.

Finalmente, se detalla que la actitud de Bertín cambió de forma abrupta después de que viera la luz el embarazo de Gabriela. El punto de inflexión en Bertín fueron sus palabras en la revista ¡HOLA! "Ahí Gabriela se dio cuenta de que algo no iba bien porque ése no era el Bertín que ella conoció". Quedan por delante días de perfilar cuestiones económicas, pero se advierte: "Es lo que menos le preocupa a Gaby".

Las reacciones al comunicado

Una de las primeras en reaccionar al ya comentadísimo comunicado ha sido Fabiola Martínez. Osborne la informó previamente del escrito que iba a hacer público. "Sí, claro, eso lo hablamos previamente", ha reconocido Fabiola en las últimas horas, sin entrar en detalles de cómo fue esa conversión privada.

Fabiola Martínez y Alejandra Osborne, en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Europa Press

"No lo valoré, simplemente lo agradecí que me lo comunicara con antelación a que salieran los medios y ya está", ha zanjado Martínez. Así las cosas, la venezolana ha aplaudido el paso al frente de Bertín y afirma con una sonrisa que "nunca es tarde para hacer las cosas bien".

Sobre si sus hijos tendrán relación, en su futuro, con el bebé de Gabriela, Fabiola resuelve: "Bueno, yo no voy a hablar de mis niños, lo siento". Sostiene que los pequeños todavía no conocen la noticia "porque eso le corresponde a su papá".

Por su parte, Alejandra Osborne, la hija mayor de Bertín, también ha atendido a la prensa y ha opinado de esta delicada cuestión: "Me parece fenomenal que se haya solucionado todo. Ya lo habéis leído en el comunicado, ¿no? Que todo está arreglado, que se llevan bien y que todo va a ser por el niño... así que fenomenal. Me parece genial.

"Lo que pasa es que, bueno, las cosas llevan su tiempo y cuando al principio han sido un poco raras, pues después hay que hablar y hacer las cosas como se tienen que hacer", ha añadido Alejandra. La hija del cantante desvela que aún no conoce al bebé, ni siquiera lo ha visto en fotos: "No he visto nada, no. Nada, nada. Me tengo que ir, es que llego tarde".