Alba Díaz tiene la sudadera que enloquece a los raperos: es de Palm Angels y cuesta 620 euros

Alba Díaz Martín (22 años) lleva la moda en la sangre. Su madre, Vicky Martín Berrocal (48), es una de las diseñadoras y empresarias más respetadas en el sector textil patrio y no hay alfombra roja, gala de premios o evento privado de alto nivel donde una de las invitadas no lleve una pieza de Victoria Colección. Entre últimas clientas, por cierto, se encuentran Victoria Federica de Marichalar de Borbón (21) o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (43)

En este sentido, la única hija de Vicky ha visto y vivido cómo su madre juega con la moda, se inspira, crea... y ella es resultado de todo eso. El estilo de Alba es muy ecléctico. Mezcla lo clásico con lo actual -bolsos de Chanel con blazers con sandalias de tacón flúor de Louboutin- y ama el universo urbano.

Prueba de ello es la última prenda de ropa que la recién graduada en Business & Communication por The CIS -College for the Internacional Studies- ha exhibido en sus redes sociales. Se trata una sudadera de la que EL ESTILO de EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

Desde París, donde vivió durante un tiempo en su época de estudiante aunque decidió volverse porque no terminaba de encajar con la ciudad, Alba Díaz ha publicado un selfie en sus redes en el que se le ve con una sudadera negra con capucha de Palm Angels, la firma que vuelve locos a todos los raperos. Entre sus millones de seguidores se encuentran A$AP Rocky (33), Justin Bieber (28), Dua Lipa (26) y Travis Scott (30).

El modelo concreto que ha seleccionado Alba Díaz lleva el dibujo de un oso decapitado y justo debajo lleva el logo de la marca impreso, Palm Angels. También tiene puños y bajo de punto canalé, cuerdas blancas y el clásico bolsillo canguro de las sudaderas. El modelo está agotado en la única tienda física de Madrid donde venden la marca, Ekseption. Sin embargo, se puede adquirir por Farfetch y su precio es de 620 euros.

La sudadera de Palm Angels de Alba Díaz.

¿Qué sucede cuando una ciudad como Milán se encuentra con otra como Los Ángeles? La respuesta es la ropa y los accesorios de Francesco Ragazzi, uno de los genios de la moda urbana en la actualidad, el fundador de Palm Angels. Fotógrafo y diseñador, Ragazzi empezó a fotografiar la escena skater de Los Ángeles, California, inspiración que refleja en su estilo urbano y cómodo.

Colaboró con Mykita, Nick Fouquet y Marcelo Burlon en proyectos a pequeña escala antes de lanzar oficialmente Palm Angels en 2015. Palm Angels, como él mismo lo define "es un estilo de vida" que combina el rigor de la sastrería italiana con las pasarelas de Venice Beach.

