Leonor y Sofía siguen el ejemplo de su madre, la reina Letizia: el mensaje que esconden sus últimos 'looks'

Desde que entraron en la adolescencia, la princesa Leonor (16 años) y la infanta Sofía (14) han trazado su propia línea estilística. Sin embargo, todavía coinciden en ciertos aspectos. Uno de los más claros es su preferencia por la moda local. Al igual que la reina Letizia (49), una de sus referentes en lo que a moda se refiere, las hermanas Borbón Ortiz son defensoras del made in Spain.

Aunque también suelen apostar por firmas extranjeras, en sus atuendos no falta la moda española. Así ocurrió el pasado sábado, 16 de abril, cuando asistieron a un centro de refugiados ucranianos. Entonces, la princesa Leonor optó por una camisa bordada en blanco y negro, con guiño a Ucrania y firmada por Sfera, que completó con unos pantalones básicos, unas bailarinas Carolina Herrera y pendientes Gold & Roses. Sofía, por su parte, vistió de Springfield y Mathilda Shoes, una pequeña empresa de calzado de Las Palmas, formada por dos amigas.

Con la elección de sus zapatos, la hija menor los Reyes envió otro gran mensaje que también ha dado la reina Letizia con sus atuendos. Se trata de dar visbilidad a pequeñas empresas de moda, un sector afectado por la crisis de la pandemia. La infanta Sofía llevó, en concreto, el modelo Rosa Ante Marina, a la venta por 60 euros y ahora, solo disponible en dos tallas: 36 y 41.

Pero esta no era la primera vez que la infanta apostaba por una pieza del pequeño comercio español. El 22 de octubre de 2021, en la celebración de los Premios Princesa de Asturias y una de sus últimas apariciones públicas, previo a su reciente visita al centro de refugiados ucranianos, la infanta Sofía combinó una blusa negra de Felipe Varela con una falda de tul de Psophía, firma que nació en 2016. El mismo gesto lo tuvo la princesa Leonor con un vestido estampado y aire de vintage de Bgo and me, la marca fundada en 2008 que actualmente triunfa entre las invitadas de fiesta.

La reina Letizia, por su parte, ha incorporado en su armario nuevas firmas made in Spain, sobre todo, desde que inició la crisis del coronavirus. Aunque en su mayoría ha seguido una línea austera, la esposa de Felipe VI (54) ha apostado por marcas de menos renombre a las que ha dado promoción con sus outfits, tan aclamados dentro y fuera de nuestras fronteras.

El mismo fenómeno ocurre con sus hijas, cuyos looks suelen tener repercusión en la prensa extranjera. El interés ha sido aún mayor en los últimos años, en los que han dejado atrás su imagen de niñas para dar paso a un estilo juvenil y marcar su propio estilo. En el caso de la princesa Leonor, más dulce y formal. El de Sofía, por su parte, más relajado y cómodo.

La transformación de niña a mujer de Leonor se ha hecho más notoria esta semana, cuando ha tenido su primer acto sin mascarilla. En la Jornada sobre Juventud y Ciberseguridad: Disfruta de Internet con Seguridad, organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la futura Reina de España impresionó por su gran cambio físico: una nariz algo más pronunciada y labios más gruesos que presentaban a una heredera más desarrollada como mujer.

Para la ocasión, la primogénita de Felipe VI y Letizia eligió una blusa blanca, con florecitas en piqué y manga larga abullonada de la firma & Other Stories, que completó con unos pantalones en rosa pastel de Yerse, otra demostración de apoyo a la moda española. En cuanto al calzado, se decantó por unas zapatillas Hugo Boss, una de las firmas predilectas de su madre.

