Pull&Bear lanza Andy Warhol, la colección con más arte del momento

Arte y moda son dos disciplinas que siempre van de la mano y más gracias a tributos como el que Pull&Bear le ha hecho a Andy Warhol. En colaboración con The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, la firma joven del Grupo Inditex acaba de lanzar una cápsula, tanto para mujer como para hombre, en la que el gran protagonista es el famoso artista plástico, que regresa a la primera plana 34 años después de su muerte junto a algunas de sus obras más icónicas.

Con el objetivo de acercar el mundo del arte y la cultura al público joven, la marca pone a la venta una colección con etiquetado especial que realiza un tributo a las creaciones del pionero artista estadounidense. El hilo conductor, como no puede ser de otra manera, son los conocidos prints del pop art de Warhol, que saltan a las prendas hasta crear una selección muy llamativa de cara a la temporada otoño-invierno 2021.

Andy Warhol x Pull&Bear promete a ser una colección estrella esta temporada. Pull&Bear

La obra Brillo Box (1984) es una de las presentes en la colección de mujer, presente por ejemplo en el total look tejano con estampado all over, pero también en las camisetas de manga larga y el tote bag. Los famosos trabajos Marilyn Monroe (1964) o Flowers (1964-65) no faltan en esta cápsula, concretamente en dos opciones muy cómodas: camisetas de manga corta y sudaderas con capucha. Y aunque todo tiene un punto informal y práctico, Pull&Bear también ha pensado en esas personas a las que les gusta vestir más elegante. La camisa Andy Warhol está pensada para ellas, pues está realizada en el color de moda para estas prendas, el blanco, y cuenta con un bolsillo maxi en la parte izquierda en el que se puede ver una de las obras del estadounidense.

La sección de hombre no se queda atrás y está plagada de arte. Para ellos, Pull&Bear ha creado sudaderas (con y sin capucha), camisetas, calcetines, jeans y vaqueros con toda la esencia del artista.

Uno de los grandes atractivos de esta colección está en sus precios. En su línea, la cadena del Grupo Inditex ha vuelto a apostar por precios asequibles que van desde los 7,99 euros de los calcetines, que tienen el retrato de La Mona Lisa en la caña y la firma de Warhol en la zona de la planta, a los 45,99 euros de la sobrecamisa de mujer. El resto de artículos, entre los que se encuentran las camisetas, la camisa, sudaderas o los vaqueros, oscilan entre los 35,99 a los 15,99 euros. Nunca el arte estuvo a tan buenos precios.

Sudadera de Andy Warhol. Pull&Bear

