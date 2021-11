La princesa Charlène de Mónaco, "a punto de morir" en Sudáfrica por su "misteriosa enfermedad"

La princesa Charlène de Mónaco (43 años) sigue copando titulares a lo largo y lo ancho del planeta Tierra debido a la enfermedad que sufre desde el pasado mes de mayo y de la que no termina de recuperarse. Tanto es así que, por primera vez desde que llegase al Palais Princier de Mónaco hace más de diez años, la esposa de Alberto II (63) fallaba en su cita del Día Nacional del Principado el pasado viernes 19 de noviembre.

Pero las inquietantes noticias no quedan ahí. Y es que Charlène de Mónaco "casi muere" en Sudáfrica, donde ha permanecido seis meses por sus problemas de salud, tras someterse a varias operaciones con anestesia general y perder, por ello, una gran cantidad de peso; tal y como ha informado en exclusiva Page Six a través de fuentes cercanas a la exnadadora.

Los amigos de la princesa están preocupados por si el palacio monegasco ha restado importancia a la dolencia de la esposa del jefe del Estado. "Es injusto que se la represente con algún tipo de problema mental o emocional", añadieron estas mismas fuentes.

"No sabemos por qué el palacio le resta importancia al hecho de que ella casi muere en Sudáfrica", expresan. Charlène, siempre según la versión oficial, tenía una grave infección de oído, nariz y garganta que, tal y como desvelan ahora estas personas próximas, derivó en "problemas graves de sinusitis y deglución a causa de una cirugía anterior".

El medio año que la madre de los príncipes Jàcques (6) y Gabriella (6) ha pasado en su tierra, Sudáfrica, ha sido un infierno. "No ha podido comer alimentos sólidos en más de seis meses debido a todas las cirugías por las que ha pasado desde entonces. Solo ha podido ingerir líquidos a través de una pajita, por lo que perdió casi la mitad de su peso corporal", concluyen las fuentes al citado medio americano.

Fue el pasado 8 de noviembre cuando la mujer del príncipe Alberto regresaba a Mónaco tras una larga estancia en el país donde creció. Su viaje de trabajo a Sudáfrica, centrado en la conservación de la fauna salvaje y en la lucha contra la caza furtiva, se prolongó más de lo esperado tras reproducírsele una infección que le impedía volar. Su delicado estado de salud la ha obligado a pasar por quirófano hasta en tres ocasiones y, tras pisar tierra monegasca, ha decidido retirarse temporalmente de la vida pública.

Su marido, el soberano Alberto II, declaró hace apenas unos días para Mónaco Matin que Charlène estaba viviendo fuera de Mónaco. "Charlène no está en el Principado, pero podremos visitarla muy pronto. No puedo decir más por discreción", expresó, y añadió que "necesita descanso y paz. Hay fatiga, no solo física, que sólo se puede tratar con un periodo de descanso y seguimiento".

Para despejar todo tipo de especulaciones, el príncipe habló con la revista americana People y afirmó que su esposa no tenía Covid y que lo suyo no eran problemas maritales, que son los rumores que suenan con más fuerza. "Probablemente tenga que decir esto varias veces, pero no tiene nada que ver con nuestra relación. Quiero dejarlo claro. No son problemas entre nosotros, esto tiene una naturaleza diferente", declaró.

Y continuó: "Estaba muy tranquila y muy comprensiva. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No se puede obligar a nadie a entender que necesita tratamiento, tienen que aceptarlo ellos mismo. Ella estaba de acuerdo. Y lo sabíamos, solo queríamos que se reafirmara delante de nosotros. Queríamos transmitirle que la queremos mucho, que estamos aquí para ella y que lo más importante es la salud, no debe preocuparse por nada más. Todos las queremos, sus hijos la quieren y queremos lo mejor para ella".

La semana pasada, durante la celebración del Día Nacional de Mónaco, los mellizos, los hijos pequeños de Alberto y Charlène, quisieron rendir homenaje a su madre desde el balcón tras el tradicional saludo al pueblo donde ella siempre recibía los aplausos y las loas de los ciudadanos. Jàcques y Gabriella hicieron unos dibujos con emotivos mensajes de cariño hacia su progenitora: "Te echamos de menos, mami" y "Te queremos". No hay fecha cercana para que Alberto o sus hijos vean a Charlène. Los médicos necesitan estar con ella "varias semanas" antes de recibir visita alguna.

