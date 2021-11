Las joyas doradas que mejorarán al instante tus 'looks' de diario y de fiesta

No es ningún secreto que las joyas pueden convertir un look simple en la mejor apuesta estilística que puedas imaginar. Los pendientes, anillos, collares y pulseras tienen el poder de aportar luz, glamour y brillo al atuendo más aburrido en cuestión de segundos. Por eso es importante no descuidar estos pequeños detalles que nos pueden salvar de una mala elección de outfit.

Entre las elecciones más acertadas que puedes tomar esta temporada está la de escoger joyas en dorado. Estas son un acierto en cualquier época del año, pero sin duda el momento de oro de este acabado es diciembre. El complemento perfecto para impresionar en tus cenas y reuniones más especiales son los accesorios dorados, que le dan a los looks un toque sofisticado y único. Y Alexah Jewelry tiene algunas de las mejores propuestas.

Si el dorado es el acabado protagonista en Navidad, las estrellas son el símbolo que nunca falta. Están en los árboles, en los adornos, en los centros de mesa, en todo tipo de decoración y, ¿por qué no en las joyas? Alexah sí apuesta por ellas en sus colecciones. Estrellas para todos los gustos, desde versiones más discretas como los pendientes Long Gold y la pulsera con adorno de estrella troquelada a los accesorios más festivos como pendientes maxi aro con estrellas o un anillo con estrella en nácar para despuntar en estas fiestas.

Estas son algunas de las joyas doradas que propone Alexah Jewelry en su catálogo.

Los brazaletes rígidos son un tipo de complemento muy elegante que viene para quedarse esta temporada. Son una pieza clave para completar los looks, especialmente si los combinas por encima de la ropa; es una manera tan original de llevarlos que irradiarás seguridad en ti misma allá por donde pases. Alexah tiene versiones para todos, sea cual sea tu estilo. El brazalete cadena y el brazalete twist son diseños más discretos, y si eres de las que se atreven con todo, el brazalete Cordón y el brazalete Blangle son para ti. Uno de nuestros preferidos es el Brazalete Twin, el más arriesgado de la firma, que combina el dorado y el plateado.

además de todas sus opciones, Alexah tiene un Calendario de Adviento de edición limitada que incluye 8 joyitas sorpresa variadas, originales y muy versátiles. Es perfecto para poder hacerte una colección de sus piezas sin tener que preocuparte por cuáles quedarte.

El calendario de Adviento de Alexah con 24 joyas, solo cuesta 39 euros.

Otra opción que nos encanta son los pendientes llamativos. Son perfectos para dar luz en la zona del rostro y convertir un outfit básico en algo especial. Si tu estilo es más clásico pero quieres algo que se salga de tu zona de confort, los Pendientes Aro Fantasía son para ti: aros con superficie labrada en dorado envejecido. Los Pendientes Cadena son perfectos para las más atrevidas; tres eslabones planos en color dorado unidos entre sí que dan forma a una cadena espectacular. Si tu estilo es más romántico, sin duda tus pendientes son los Pendientes Oliva, un conjunto de tres hojas con diseño irregular con efecto rugoso que son ideales para complementar un look total black.

La colección más especial que tiene Alexah es la Colección Horóscopo. Está compuesta de colgantes muy delicados estilo medalla con un signo del zodiaco grabado en ella. Son finos y discretos en apariencia, pero van cargados de personalidad por lo que simbolizan. Además de servir como un complemento para representar algo muy individual, es perfecto para regalar en estas fechas.

