H&M lanza su colección de fiesta más extravagante y sostenible con estampados llamativos

H&M presenta Innovation Circular Design Story, una celebración de la moda como fuente de alegría y un homenaje al extraordinario potencial de las técnicas de diseño y los tejidos circulares. Cada prenda desafía los estereotipos visuales asociados a la moda sostenible, plasmando un extravagante estilo de alta costura, una sensación de entusiasmo y optimismo. La colección, que incluye prendas de mujer, de hombre y accesorios, es el resultado de una estrecha colaboración con el estilista Ib Kamara, que ha definido el styling de los looks y la campaña, y ha intervenido como asesor creativo de la colección, trabajando estrechamente con el equipo de diseño de H&M.

La colección marca la introducción de Circulator, una herramienta que permite al equipo de diseño de H&M considerar todas las etapas del proceso de creación de la prenda, desde la vida útil esperada hasta los materiales y las estrategias de diseño.

Todas las piezas de esta colección se han creado con la intención de maximizar su utilidad y reciclabilidad, y ser utilizadas de múltiples maneras: las chaquetas oversize pueden usarse también como vestidos, los pantalones pueden hacerse más anchos gracias a las cremalleras ajustables, y el vestido de gala se ha diseñado como un conjunto de dos piezas en lugar de un vestido para aumentar su versatilidad y uso.

La colección podrá adquirirse en tiendas seleccionadas y en hm.com a partir del 9 de diciembre de 2021. H&M

Se trata de piezas que se conservan y se comparten, y que, con el tiempo, se heredan o transmiten. Por esta razón, el equipo de diseño ha tenido en cuenta no sólo el aspecto de cada pieza, sino también la deconstrucción; el modo en que las piezas pueden adaptarse para una mayor reutilización o desmontarse para su recirculación, de ahí el uso de innovaciones como el hilo desechable. También se ha hecho hincapié en la fabricación de artículos con un solo material, la monofibra, para facilitar el reciclaje.

Además de centrarse en la circularidad y la confección, la colección es también una celebración del diseño y la autoexpresión: de los colores vivos y los estampados llamativos, de la puesta a punto con los amigos, de las noches de fiesta, de la sensación de libertad, de un momento de placer y evasión. Para celebrar esta nueva colección, H&M ha colaborado con Normani, Gigi Hadid y Kaia Gerber, entre otras, para celebrar los momentos de pre-party, justo antes de que empiece la fiesta.

La colección es para aquellos que aman experimentar y expresarse, y este espíritu de alegría también se refleja en la campaña, fotografiada por el fotógrafo Rafael Pavarotti y titulada Just Before The Party is Starting. El lema captura la sensación de estar listo y preparado para la fiesta, el optimismo y la individualidad de quienes aman la moda, el glamour, la elección de looks, posar frente al espejo, bailar y ser libres.

Uno de los diseños de dos piezas de la nueva colección. H&M

"Estoy feliz de trabajar con H&M en una colección que está tan comprometida con la circularidad y el cambio positivo, al mismo tiempo que adopta el estilo, los colores llamativos y el ajuste perfecto. Es una colección rica y multifacética, y captura un sentimiento especial para mí: la emoción y la anticipación de prepararse, de elegir un look y convertirse en una estrella", explica Ib Kamara, estilista y asesor creativo.

La colección podrá adquirirse en tiendas seleccionadas y en hm.com a partir del 9 de diciembre de 2021.

[Más información: Esta es la nueva colección de H&M que es respetuosa con los animales]

Sigue los temas que te interesan