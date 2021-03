El toque que no puede faltar en tu maquillaje según las famosas más aclamadas

Si hace unas temporadas se buscaba acabar con los brillos en el maquillaje, logrando un acabado mate asociado a la naturalidad. Ahora, el brillo (o, mejor dicho, el glitter) inunda las paletas de sombras, los labiales y las bases de maquillaje que, ahora, destacan por ofrecer un aspecto de lo más jugoso. Parte del éxito de estos cosméticos se encuentra en series exitosas como Euphoria, que han inspirado a la propia sociedad a imitar estos increíbles y vistosos make-up de forma muy artesanal conquistando el propio street style y, también, a las diversas celebrities en su paso por la alfombra roja.

De hecho, durante la ceremonia de los premios Goya pudimos ver como estos acabados suaves y brillantes conquistaron diferentes estilismos. Natalia Molina (30 años) improvisó con unos luminosos apliques de fantasía, Milenia Smith (24) hizo lo propio con la ayuda de unos ligeros y dorados tattoos de maquillaje e, incluso, se decantó por este acabado brillante Belén Cuesta (37). Un efecto que cautivó a los espectadores por su acabado.

El glitter no sólo ilumina y aporta una nota de tendencia, sino que, además, ayuda a que el rostro luzca más fresco, con más vida. Dato que se ha podido apreciar en las diferentes galas de premios de cine o televisión donde la purpurina y los adornos brillantes constituyen un básico en el neceser de maquillaje nocturno.

Los maquilladores estrella de las firmas son una consistente fuente de inspiración y su trabajo proporciona todas las pistas necesarias para utilizar correctamente sombras fantasía y adornos de lo más variopintos. ¡Toma nota!

Dos accesorios indispensables

Aunque existe una amplia variedad de maquillaje que cuenta con un acabado o efecto satinado, las joyas faciales han adquirido una dimensión especial gracias a festivales como Coachella y, ahora, se han convertido en un accesorio indispensable de las noches más sofisticadas. Las pegatinas joya tanto para el rostro como para el cuerpo (el cuello o el escote) resaltan las facciones de forma sencilla, aportándole un toque de lo más moderno. En este sentido, se pueden encontrar numerosas pegatinas de fácil aplicación imitando el eyeliner (o los propios cosméticos en formato gel) que le dan un suave toque de glitter al rostro.

Las gemas de brillantes y los delineadores de 'glitter' son los dos accesorios más solicitados. You are the Princess, Sephora

De la marca You are the princess destacan este pequeño set de gemas (a la izquierda) de diferentes tamaños y colores que cumplen su cometido a la perfección. Su precio es de 4,99 euros. Por otro lado, en Sephora -con un descuento del 15%- dispones de este delineador de ojos con purpurina de larga duración, que no necesitas estar retocando cada pocas horas. Su precio es de 9,00 euros y está disponible en versión dorada y plateada.

