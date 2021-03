Seis trucos 'anti-age' para conseguir lucir una piel lisa y tersa

Las líneas de expresión, las manchas o las decoloraciones cutáneas son signos del envejecimiento que está sufriendo la dermis como consecuencia de la edad, el uso constante de productos no específicos a nuestro tipo de piel o, al contrario, la carencia del uso de cualquier tipo de cosmético que hidrate o nutra la dermis.

Indiferentemente del motivo, la maquilladora y experta en el cuidado de la piel ha compartido con el EL ESTILO una serie de trucos infalibles para frenar el paso del tiempo en la piel.

Seis trucos 'anti-age' de experto para lucir una piel lisa y tersa el máximo tiempo posible. andrea-piacquadio Archivo

1. Retinol

En estos meses, se ha convertido en un popular ingrediente, que proviene de la vitamina A, que ayuda a combatir los signos de la edad y el envejecimiento. Asimismo, ofrece múltiples beneficios a nivel cutáneo.

Principalmente, funciona como antioxidante protegiendo a la piel de los radicales libres, aumentando la producción de colágeno y acelerando la renovación celular. Además de sus beneficios de brillo y su capacidad para igualar el tono de la piel y reducir la pigmentación, el retinol también puede reducir la aparición de arrugas y finas líneas de expresión, e incluso tratar los brotes de acné.

Eso sí, como recomienda la experta, antes de utilizar este tipo de ingrediente es importante consultarlo con el dermatólogo para evitar dañar la dermis con fórmulas muy altas de este compuesto. "Comienza con fórmulas que tengan menos de un 1% y usa solo un producto enriquecido con retinol para empezar. Hay que tener especial cuidado con este ingrediente, es mejor aplicar los retinoles por la noche porque crean fotosensibilidad", aconseja Cristina Lobato.

¿Quieres lucir una piel espectacular? Consíguelo a través del retinol. Archivo

2. Hidratante 'anti-age'

En ocasiones resulta difícil encontrar una crema facial que aborde todas tus preocupaciones sobre el envejecimiento de la piel. Sin embargo, la clave está en saber qué tenemos que buscar. Las mejores cremas antiarrugas contienen ingredientes como la vitamina C, el ácido hialurónico, los péptidos y la niacinamida, que trabajan en equipo para hidratar, rellenar, exfoliar suavemente las células de la piel y reducir la aparición de finas líneas de expresión.

3. Cuello y escote

Al no prestar atención al cuello y escote, esas áreas del cuerpo se vuelven más sensibles al envejecimiento. En realidad la solución no pasa por extender los tratamientos faciales hacia cuello y escote. La piel de estas zonas es más sensible y completamente diferente a la piel del rostro, por lo que no podremos tratarla de la misma forma.

Según Cristina Lobato, "la mejor opción es buscar fórmulas creadas específicamente para tratar estas zonas. Busca productos que contengan retinol o AHA, ya que este tipo de ingredientes difuminarán las arrugas, mientras que ingredientes como el ácido hialurónico mejorarán la textura y la hidratación".

La crema hidratante y la protección solar se convierten en dos indispensables de tu rutina. Cottonbro Archivo

4. Protección solar

Este es, sin duda, el mejor producto antienvejecimiento que existe. La mayoría de los daños en la piel se producen cuando somos jóvenes, por lo que usar un FPS desde una edad temprana reducirá drásticamente los signos de envejecimiento.

5. 'Peeling'

El ácido glicólico es uno de los ingredientes favoritos de los dermatólogos para recuperar la luminosidad de la piel. Este activo ayuda a su renovación , sobre todo tras un proceso de exfoliación. El peeling facial con ácido glicólico, aplicado una vez al mes o cada quince días, es un tratamiento perfecto para mejorar el aspecto de la piel: manchas, cicatrices y líneas de expresión, además de tratar otro tipo de problemas como el acné.

Es importante elegir un producto que contenga ingredientes anti-age. Unsplash

6. Bálsamo

Los labios suelen dejarse fuera del círculo antienvejecimiento. Sin embargo, de manera similar a los ojos, la boca es una de las primeras áreas en mostrar signos de envejecimiento. A medida que envejecemos, nuestros labios pierden colágeno y elastina y los niveles de humedad disminuyen, causando deshidratación y pérdida de volumen. Por ello, es importante usar, según la experta, bálsamos que posen ingredientes anti-age e hidratación al mismo tiempo que combaten estos signos como el ácido hialurónico y los antioxidantes.

[Más información: Natural, sencillo y favorecedor: así es el maquillaje inspirado en la última colección de Armani]