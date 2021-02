Consigue unas cejas con efecto microblading de forma 'low cost'

Las cejas tupidas se consolidan como tendencia de belleza una temporada más. Algo que, según el panorama actual, no es de extrañar. La nueva normalidad ha revolucionado la mayoría de ámbitos y, por supuesto, el panorama beauty no iba a ser la excepción. La mirada se convierte de manera indiscutible en el foco de atención, en el punto de atención a la hora de interactuar. Por ello, no es de extrañar que la mayoría de los nuevos lanzamientos de maquillaje o las nuevas tendencias de maquillaje y tratamientos giren en torno al mismo objetivo: potenciar y agrandar la mirada.

En este sentido, el microblading -que ya revolucionó el ámbito beauty hace un par de años- vuelve a convertirse en tema de discusión. Esta técnica, apta para todo el mundo, está enfocada especialmente para personas que carecen de cejas tupidas o gruesas.

El microblading se basa en la pigmentación de las cejas a través de trazos finos con la ayuda de un lápiz y una aguja especial -como si se tratará de un tatuaje - con las que busca definir y reconstruir la ceja, pelo a pelo. Esta técnica deja un resultado muy natural que dura en torno a un par de años.

No obstante, esta técnica que suele rondar entre los 290 y los 450 euros, dependiendo de la clínica o el tipo de tratamiento, suele provocar que muchas personas no quieran o no puedan invertir esta suma de dinero. O, simplemente, el efecto semipermanente les suscite cierto reparo.

Por ese motivo, muchos individuos recurren a la recreación de esta técnica de manera casera, con un efecto temporal, gracias a los tintes o lápices de cejas especializados en dejar ese acabado o efecto de relleno.

Microblanding casero

En este sentido, los lápices de cejas han evolucionado adaptándose a esta tendencia. Han dejado su efecto cremoso que cubría y pintaba de forma muy fugaz la piel, a tener un efecto más natural a base de tinta y proporcionando un acabado más líquido y más fácil de aplicar gracias a su punta fina que ayuda a recrear ese efecto pelito a pelito.

En ese sentido, destaca el lápiz de la marca Brow Artist Micro Tattoo (5,50 euros) de L'Oréal Paris y, con un precio más bajo y un efecto más fugaz, se encuentra el The Eyebrow Pen (2,95 euros) de Essence .

Por otro lado, también se encuentran lo pinceles de tinta con un efecto más duradero y permanente. De esta gama de productos destacan, por su precio y críticas, el Nano Brow Dic Fill & Define (9,45 euros) de Sleek MakeUP, que permite dibujar diferentes trazos con gran precisión de manera fácil y está constituido por tinta waterproof. También destaca el Shape & Shade Brow Tint (21 euros) de M.A.C que está constituido por un lápiz, a un lado, y por una brocha que permite desdibujar lo trazado y darle un toque más natural, por otro.

