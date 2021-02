Krash Cosmetics, la marca de 'make-up' a full de color sin género y muy divertida: hablamos con ellos

Creada por aquellos que quieren celebrar el arte del maquillaje sin importar su género, su etnia o su talla, Krash Cosmetics ya ha revolucionado el mundo de la cosmética. La marca española, fundada en 2018 por el youtuber Álvaro Kruse, se ha convertido en la primera que ha conseguido romper todas las barreras. Todo el mundo tiene cabida en ella.

Con más de 100 puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional, Krash Cosmetics ha roto las reglas para que todos puedan expresarse a través de la belleza sin importar quién seas. ¿Pero cómo empezó todo? EL ESTILO ha hablado con la marca.

¿Cómo fue la idea de lanzar esta marca de cosméticos?

Krash Kosmetics nace de la necesidad de encontrar algo que no existía en el mercado español: una marca de make-up a full de color sin género y muy divertida. Muchas marcas que colocan en expositores y creatividades a chicas de diferentes edades, y después se lo venden al público como algo súper diverso colocándolo en manos de influencers masculinos, por ejemplo. Con Krash, el objetivo siempre fue romper esas barreras de género creando campañas con chicos, chicas curvy, de diferentes etnias, edades... Una marca real para gente real, pero de verdad.

La historia detrás del nombre es...

La K siempre ha acompañado a su fundador, Álvaro Kruse, y su primera marca de belleza no podía no contar con ella. El nombre de Krash siempre estuvo claro, ya que queríamos jugar con la onomatopeya para representar la ruptura con las reglas de juego de la industria cosmética.

¿Cuál es vuestra filosofía?

Maquillaje sin etiquetas, diverso y divertido, que acepta a todo el mundo y, por supuesto, respetuoso con el medioambiente. Un maquillaje para todos acorde al mundo real en el que vivimos.

¿Quién dijo que los hombres no se maquillan?

Tradicionalmente, el maquillaje siempre se ha asociado a un instrumento cuyo único fin es el de embellecer a la mujer. Los tiempos han cambiado y el maquillaje ya no se considera sólo eso, sino que se convierte en un instrumento artístico. Cómo nos gusta decir en Krash, el maquillaje es un arte, y como arte no puede tener género.

¿Hay que invertir mucho dinero en cosméticos para que resulten?

Como consumidor no siempre tiene por qué. Existen productos de gran calidad enmarcados dentro de gamas low cost, que es lo que siempre intentamos ofrecer en Krash. Nuestra forma de trabajar es cuidar mucho cada producto, desde el packaging hasta cada ingrediente, reformulándolo y mejorándolo hasta que nos quedemos totalmente satisfechos con el resultado, pero esto no siempre tiene por qué implicar una subida de precio al consumidor.

¿Cuáles son los productos estrella?

Todos nuestros productos tienen su historia, pero si tenemos que elegir, hay dos que son muy especiales. Kadiz, nuestro iluminador en polvo extra fino e hiper deslumbrante, fue el primer producto en salir a la venta y a día de hoy sigue siendo uno de nuestros best sellers. Otro de los productos más icónicos son las EyEXshadow Palette, una colección de seis paletas de sombras inspiradas en las rupturas. Con nombres de exnovios y tonos vengativos, además de una súper pigmentación y 50 gramos de producto, estas paletas se han convertido en un éxito de ventas y en uno de los productos más conocidos de la marca.

¿Habéis notado el efecto de la pandemia para bien o para mal?

Hemos tenido mucha suerte ya que contábamos con un fuerte posicionamiento en el mundo digital. Nuestros clientes ya estaban muy acostumbrados a conseguir Krash vía online, tanto en nuestra propia web como en la de nuestros distribuidores. Siempre se nota la ausencia de las tiendas físicas, pero lo salvamos con imaginación y mucho trabajo.

La rutina de belleza que no deberíamos saltarnos

Definitivamente no puede faltar una rutina de cuidado facial de día y de noche. La piel siempre es lo primero y, no importa cuánto inviertas en maquillaje o cómo de bueno sea este, si no tienes una buena base sobre la que aplicarlos, de nada sirve lo que apliques.

¿Qué tiene krash Kosmetics que no tiene otras marcas?

Krash Kosmetics no es sólo maquillaje, es también una filosofía. La filosofía de que en la industria cosmética entramos todos, y que también está para encontrar en ella el arte y la diversión. Además, Krash ofrece a un precio low cost en productos de mucha calidad, muy cuidados y los con packagings y colecciones más originales del mercado.

Todo es vegano y ecofriendly…

Nuestro maquillaje es 100% vegano y cruelty free, esto quiere decir que no contiene ningún componente de origen animal y que, por supuesto, no testamos en ellos. Creemos en la transición ecológica y en la responsabilidad de las empresas para llevarla a cabo, nunca nos planteamos hacerlo de otra manera. Todavía queda mucho por hacer, pero nos fijamos pequeños objetivos a medio plazo que puedan ir acercándonos a una sostenibilidad más completa, como por ejemplo, eliminar todo el plástico de nuestros packagings.

