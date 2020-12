Azucena de la Fuente deslumbra con su estilismo 'made in spain' en la undécima gala Prenamo CoolHunting

Azucena de la Fuente marca estilo. A su paso, la actriz española deja patente su gusto por la moda, su pasión por la actuación y su capacidad camaleónica de interpretar numerosos y dispares papeles con maestría, sin necesidad de caer en los tópicos.

A lo largo de su trayectoria, ha compartido reparto con grandes estrellas de Hollywood como Elsa Pataky (44), Andy García (64) o Mira Sorvino (53) e, incluso, ha estado dirigida por prestigiosos directores como Carlos Saura (88) en Goya en Burdeos o Pedro Almodóvar (71) en La flor de mi secreto.

Sus excelentes y múltiples trabajos en formatos de cine, televisión, teatro, radio y publicidad han sido los responsables de avalar y reconocer su trabajo con el premio Prenamo a la Trayectoria Profesional 2020 en la undécima edición de estos galardones. Una recompensa que, ilusionada, recogía el pasado 17 de diciembre en el Casino de Madrid, lugar donde se celebraba dicha gala.

Un estilismo muy comentado

Para esta ocasión, aprovechando que la edición ha sido organizada por la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE), Azucena de la Fuente ha optado por lucir prendas, complementos y accesorios elaborados a nivel nacional conformando un estilismo de lo más aplaudido.

Maison Mesa, Lisa Fracchia y Scandal54, han sido las firmas de moda elegidas por la actriz para cosechar sendos aplausos. En concreto, Azucena de la Fuente ha vestido un elegante vestido bicolor, en tonalidades negras y grises, que se cruzaban creando un curioso estampado y que destacaba por su asombroso escote palabra de honor de la marca Maison Mesa, que resaltaba gracias a su elegante recogido.

Para aportarle un toque más elegante y clásico, la actriz se decantó por unos pendientes de Lisa Fracchia en formas geométricas que tenían tonalidades burdeos y oscuras -acorde con el tono de su labial- y, por último, optó por unos guantes y clutch de la marca española Scandal54. Asimismo, el maquillaje de ojos trazado por la actriz, en tono azulados y grises, casaba y potenciaba la gama cromática de las prendas elegidas, conformando una unidad de lo más glamurosa.

La actriz optaba por un maquillaje acorde a la gama cromática de su vestido de Maison Mesa. CoolHunting

La interprete segoviana se ha mostrado muy afortunada por ser premiada con este galardón recalcando que: "Me siento agradecida a todas las personas y grupos que me han ayudado a crecer profesionalmente. Compartir este reconocimiento y premio a mi trayectoria artística, con otros preciados ganadores, es un honor", declaraba.

Este trofeo reposará junto a dos de sus premios más recientes: el Orion Star Award a Best International Fashionable Actress en Marruecos y al galardón She Inspires Me Award, otorgado por su inspiración en la campaña StayHome, que recogerá en septiembre de 2021 en la capital inglesa, Londres.

