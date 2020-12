Siete consejos de belleza rápidos y duraderos para lucir radiante en Nochevieja Min An Pexels

Es cierto, este año se va a celebrar una Nochevieja atípica donde las características celebraciones de nuevo año no van a celebrarse entre multitudes. Sin embargo, no es motivo para no lucir el mejor rostro posible.

Para deslumbrar con una piel radiante, luminosa y joven, ante ti se disponen siete trucos de efecto flash, que puedes seguir desde la comodidad de tu casa, para conseguir un cutis perfecto con un suave aspecto glow.

Esta serie de siete consejos te ayudará a conseguir un efecto de buena cara. Shiny Diamond Pexels

Siete consejos imbatibles

Mirada descansada. Es uno de los requisitos o propósitos más comunes. Para conseguirlo tan solo debes colocar dos bolsitas de manzanilla sobre los ojos durante un máximo de 15 minutos. Esta infusión es antiinflamatoria, minimizando las bolsas e hidratando las pestañas. Si te maquillas sin haber calmado esa zona podrías acentuar las arrugas y darle a tu mirada un aspecto cansado.

Rostro luminoso y terso. En el caso de la piel del cutis, es importante eliminar las células muertas, con ello, no solo se previene el envejecimiento cutáneo, sino que se activa la circulación y favorece la oxigenación de la dermis. La exfoliación prepara la piel para el maquillaje, cualquier producto de belleza actúa mejor sobre la piel limpia. Los expertos recomiendan aplicar en el rostro una mascarilla con arcilla verde mezclada con pepino que exfolia, desinfecta y limpia a fondo el cutis.

Consigue un efecto 'lifting' caseros con pocos pasos. Archivo

Si quieres potenciar estos resultados puedes optar por un efecto estiramiento casero. Para ello, mezcla una cucharada de miel, dos claras de huevo y unas gotas de aceite de almendras, aplícalo sobre el rostro y déjalo actuar durante 20 minutos. Es un remedio muy hidratante gracias a las enzimas naturales que contiene la miel, antioxidante, ayuda a regenerar la piel y mejora el acné.

Por otro lado, si deseas lucir y tener un cabello sedoso y brillante puedes conseguirlo con una mascarilla casera, a base de jengibre y aceite de sésamo; nutrirá tu melena. Los ácidos grasos del jengibre en la raíz son excelentes para el pelo fino, favoreciendo su restauración, hidratándolo; el sésamo ayuda a que el color del pelo sea más intenso y brillante.

El efecto de ondas en el cabello enmarca el rostro y potencia los rasgos. Pexels

Si tienes las manos secas y agrietadas por el invierno puedes optar por mezclar limón, aceite de oliva y azúcar y masajea la zona durante 10 o 15 minutos y después, aclara con agua tibia. El azúcar consigue quitar las células muertas, el aceite hidrata, mientras que el limón cura y desinfecta.

Para conseguir unos labios carnosos e hidratados. El frío, la sequedad propia de la piel o morderse los labios, hace que se sequen y agrieten. Combina una cucharada de azúcar, con una de aceite de oliva o de coco y otra de miel, mézclalo para formar una pasta homogénea y aplícalo masajeando los labios varias veces; después, retira con agua tibia y disfruta de unos labios glossy.

Trucos para tener los labios más carnosos y bonitos

Maquillaje con efecto óptico. El strobing es una técnica de maquillaje que combina tonos oscuros y claros para conseguir moldear y estilizar las facciones del rostro. Permite mediante la aplicación de brillos en zonas estratégicas, un rostro más jugoso, con luz y un aspecto más joven.

[Más información: Despídete del año con el máximo de 'glamour' luciendo estos tres rápidos y sencillos recogidos]